باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روساتم روسیه، اعلام کرد که ایران میخواهد با مشارکت روسیه، واحدهای هستهای جدیدی بسازد.
لیخاچف در پاسخ به سوالی درباره احتمال ساخت واحدهای جدید نیروگاههای هستهای در ایران به اسپوتنیک گفت: «آنها (ایران) قطعا چنین تمایلی دارند.»
ایران یک نیروگاه هستهای فعال به نام نیروگاه بوشهر دارد. اولین واحد آن در سپتامبر ۲۰۱۱ به شبکه برق ملی ایران متصل شد. برنامه ساخت نیروگاه هستهای روساتم شامل ساخت دو واحد دیگر در نیروگاه بوشهر است.
شایان ذکر است که ایران و روسیه در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ قراردادی ۲۵ میلیارد دلاری برای ساخت چهار واحد نیروگاه هستهای در نیروگاه هستهای جدید در استان جنوبی هرمزگان امضا کردند.
مسکو و تهران همچنین در آن زمان یادداشت تفاهمی در مورد همکاری در ساخت نیروگاههای هستهای کمقدرت در ایران امضا کردند.
منبع: اسپوتنیک