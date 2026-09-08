در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک نظارتی اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از واحدهای عرضه نوشت‌افزار و کفش در سنندج برگزار شد که طی آن سه واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک نظارتی اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از واحدهای عرضه نوشت‌افزار و کفش در سنندج برگزار شد که طی آن سه واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.

در جریان این گشت مشترک، از ۶ واحد صنفی شامل پنج فروشگاه عرضه نوشت‌افزار و یک فروشگاه کفش بازرسی به عمل آمد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در سه واحد عرضه لوازم‌التحریر تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم ارائه فاکتور محرز شد.

موارد تخلف شناسایی‌شده برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، در اختیار بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

این گشت‌های مشترک در راستای تشدید نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

منبع: صمت استان 

برچسب ها: کردستان ، صمت ، بازرسی
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