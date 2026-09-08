باشگاه خبرنگاران جوان - تیم تکواندو نوجوانان گیلان در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر پسران کشور به میزبانی زنجان، با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و عنوان سوم مشترک تیمی، درخشش قابل توجهی داشت.

در روز نخست این رقابت‌ها، عرشیا رودگر در وزن هفتم به مدال نقره و ابوالفضل دولت‌پور در وزن پنجم به مدال برنز دست یافتند.

در روز دوم نیز معین علیزاده در وزن دهم با عملکردی درخشان، مدال طلای این رقابت‌ها را برای گیلان به ارمغان آورد.

کادر فنی تیم گیلان را سیدعلی نورستانی (سرپرست)، امیر فضیلتی (سرمربی)، سیدمهدی عسکری و حمیدرضا محمدی (مربیان)، فرزان نوروزی و راستین دولتخواه (مربیان کارورز) و کاوه بابایی (استعدادیاب تیم) تشکیل دادند.

این موفقیت، گیلان را در جمع تیم‌های برتر تکواندو کشور قرار داد و عنوان سوم مشترک تیمی را برای نوجوانان استان به همراه داشت.

منبع: روابط عمومی