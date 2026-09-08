مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از رفع آبگرفتگی و مشکل تردد در خیابان‌ها و معابر استان به کمک نیرو‌های امدادی تا بامداد امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان –  محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: در پی بارش رگباری باران از شب گذشته، برخی خیابان‌ها و معابر شهر رشت مانند شهرک شهید بهشتی، بلوار و میدان امام حسین (ع) دچار آبگرفتگی شدید شدند که با تلاش نیرو‌های شهرداری و هلال احمر و فروکش کردن سیلاب، این مسیر‌ها حدود ساعت ۵ صبح امروز (سه شنبه ۱۷ شهریور ماه) بازگشایی و تردد عابران و خودرو‌ها میسر شد.

او همچنین از آبگرفتگی مقطعی معابر و خیابان‌های دیگر شهر‌های گیلان و تلاش حدود ۲ ساعته نیرو‌های شهرداری و مدیریت بحران شهرستان‌ها برای هدایت سیلاب خبر داد و افزود: املش با ۱۴۴ میلی متر، سیاهکل با ۱۰۳ میلی متر و لنگرود با ۹۸ میلی متر بیشترین میزان بارش باران از شب گذشته تاکنون را در استان به خود اختصاص دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تأکید کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در هیچ یک از شهر‌های استان وجود ندارد و تردد در معابر به صورت عادی در جریان است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: بارش شدید باران ، آبگرفتگی معابر
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