باشگاه خبرنگاران جوان – محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: در پی بارش رگباری باران از شب گذشته، برخی خیابان‌ها و معابر شهر رشت مانند شهرک شهید بهشتی، بلوار و میدان امام حسین (ع) دچار آبگرفتگی شدید شدند که با تلاش نیرو‌های شهرداری و هلال احمر و فروکش کردن سیلاب، این مسیر‌ها حدود ساعت ۵ صبح امروز (سه شنبه ۱۷ شهریور ماه) بازگشایی و تردد عابران و خودرو‌ها میسر شد.

او همچنین از آبگرفتگی مقطعی معابر و خیابان‌های دیگر شهر‌های گیلان و تلاش حدود ۲ ساعته نیرو‌های شهرداری و مدیریت بحران شهرستان‌ها برای هدایت سیلاب خبر داد و افزود: املش با ۱۴۴ میلی متر، سیاهکل با ۱۰۳ میلی متر و لنگرود با ۹۸ میلی متر بیشترین میزان بارش باران از شب گذشته تاکنون را در استان به خود اختصاص دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تأکید کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در هیچ یک از شهر‌های استان وجود ندارد و تردد در معابر به صورت عادی در جریان است.

منبع: صداوسیما