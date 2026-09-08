باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، در برخی محورهای استانهای اردبیل، گیلان، گلستان و مازندران بارش پراکنده باران گزارش شده است.
وی افزود: هماکنون ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی نیمهسنگین است. همچنین در محور کرج ـ چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدودههای سیاهبیشه و ولیآباد، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است
سرهنگ محبی گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیز ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه کرج ـ تهران، محدودههای پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی همچنین از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه ساوه ـ تهران، محدودههای نسیمشهر و فیروزبهرام، خبر داد و گفت: محور شهریار ـ تهران نیز حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
وی در ادامه از مسدود بودن محور غیرشریانی طالقان ـ هشتگرد خبر داد و اظهار کرد: این محور در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند ـ آردهه مسدود است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و افزایش حجم تردد در برخی محورها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند و در طول مسیر نیز به توصیهها و هشدارهای پلیس توجه کنند.