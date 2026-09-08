باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان طی بازه زمانی ۹ تا ۱۶ شهریورماه جاری، در پی وقوع حوادث مختلف جادهای و امدادی در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان، به یاری آسیبدیدگان شتافتند.
وی با اشاره به تنوع ماموریتهای امدادی در این مدت تصریح کرد: حوادثی از جمله برخورد خودروها، انحراف و واژگونی وسایل نقلیه، سقوط از ارتفاع و همچنین یک حادثه مرگبار در منطقه گردشگری کاظمداشی دریاچه ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلالاحمر استان گزارش شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی افزود: نجاتگران پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر در شهرستانهای مختلف استان، به محض دریافت گزارش حوادث، بلافاصله در محلهای حادثهدیده حاضر شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
محبوبی در ادامه به آمار مصدومان این حوادث اشاره کرد و گفت: در مجموع، حوادث یک هفته اخیر ۷۴ مصدوم بر جا گذاشت که تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و کمکهای اولیه پیشبیمارستانی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی همچنین با اشاره به حادثه ناگوار سقوط یک گردشگر در ارتفاعات کاظمداشی دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: در این حادثه نجاتگران پایگاه واکنش سریع استان پس از حضور در محل و انجام عملیات تخصصی دسترسی و انتقال، پیکر فرد جانباخته را به مراجع ذیصلاح تحویل دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در پایان با اشاره به آمادهباش شبانهروزی پایگاههای امدادی، از تمامی رانندگان و گردشگران درخواست کرد با رعایت دقیق نکات ایمنی از بروز حوادث تلخ جادهای و کوهستانی جلوگیری کنند.