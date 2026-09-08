مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در یک هفته گذشته ۷۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و یک گردشگر نیز در ارتفاعات کاظم‌داشی جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان طی بازه زمانی ۹ تا ۱۶ شهریورماه جاری، در پی وقوع حوادث مختلف جاده‌ای و امدادی در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان، به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند.

وی با اشاره به تنوع ماموریت‌های امدادی در این مدت تصریح کرد: حوادثی از جمله برخورد خودروها، انحراف و واژگونی وسایل نقلیه، سقوط از ارتفاع و همچنین یک حادثه مرگبار در منطقه گردشگری کاظم‌داشی دریاچه ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی افزود: نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر در شهرستان‌های مختلف استان، به محض دریافت گزارش حوادث، بلافاصله در محل‌های حادثه‌دیده حاضر شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

محبوبی در ادامه به آمار مصدومان این حوادث اشاره کرد و گفت: در مجموع، حوادث یک هفته اخیر ۷۴ مصدوم بر جا گذاشت که تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و کمک‌های اولیه پیش‌بیمارستانی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی همچنین با اشاره به حادثه ناگوار سقوط یک گردشگر در ارتفاعات کاظم‌داشی دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: در این حادثه نجاتگران پایگاه واکنش سریع استان پس از حضور در محل و انجام عملیات تخصصی دسترسی و انتقال‌، پیکر فرد جان‌باخته را به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به آماده‌باش شبانه‌روزی پایگاه‌های امدادی، از تمامی رانندگان و گردشگران درخواست کرد با رعایت دقیق نکات ایمنی از بروز حوادث تلخ جاده‌ای و کوهستانی جلوگیری کنند.

برچسب ها: انتقال به مراکز درمانی ، مصدومان
خبرهای مرتبط
مصدومیت ۷ نفر در پی واژگونی پراید در اندوهجرد
چرخساز خبر داد:
امدادرسانی به 2 هزار و 251 نمازگزار در سطح کشور/ 31 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند
ابتلای ۱۱۴ نیروی فوریت‌های پزشکی در استان اصفهان به کرونا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عامل ضدانقلاب در هنگ مرزی ارومیه دستگیر شد
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۷ فقره سرقت در تکاب
انتقال ۷۴ مصدوم به مراکز درمانی در پی حوادث یک هفته اخیر آذربایجان‌غربی
آخرین اخبار
انتقال ۷۴ مصدوم به مراکز درمانی در پی حوادث یک هفته اخیر آذربایجان‌غربی
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۷ فقره سرقت در تکاب
عامل ضدانقلاب در هنگ مرزی ارومیه دستگیر شد
امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به ۱۲ مصدوم در ۴ سانحه جاده‌ای
 جذب ۸۲۵ میلیارد تومان اعتبار ملی و بیش از ۲۱ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرحهای راهداری آذربایجان‌غربی
تمهیدات ترافیکی - انتظامی جشنواره انگور در ارومیه
تجلیل از مدال آوران آذربایجان غربی در مسابقات ترای اتلون قهرمانی کشور
رکوردشکنی تاریخی تعاونگران آذربایجان‌غربی در سطح ملی/ ۴ تعاونی استان بر سکوی برترین‌های کشور
 برگزاری جشنواره طبخ آبزیان شهرستان چالدران
پسماندهای صنعتی ارومیه زیر ذره‌بین محیط زیست/ انتقال ۳۸ تن ضایعات غذایی به مرکز مجاز
جمع‌آوری ۷۰ بسته آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان شاهیندژ
حضور ۵ اثر از هنرمندان حوزه هنری آذربایجان‌غربی در جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰
ظرفیت ۱.۳ میلیون تنی سردخانه‌های آذربایجان‌غربی؛ مشکلی برای ذخیره‌سازی محصول سیب وجود ندارد
 تحول در شبکه برق آذربایجان غربی با اجرای موفق طرح مهتاب / کاهش ۰.۶ درصدی تلفات شبکه
کلنگ زنی جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در مسیر مرز کیله سردشت
  ۵۴۴۹ موتورخانه‌ در آذربایجان‌غربی بهینه‌سازی شد
توزیع بیش از هزار بسته آموزشی میان دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار سلماس