باشگاه خبرنگاران جوان- دادخدا سالاری به همراه جمعی از بازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان، به صورت میدانی از پروژه اداری، تفریحی و تجاری «سپهر جاویدان» در شهر کرمان بازدید کرد و روند پیشرفت این طرح و موانع پیش روی آن را مورد بررسی قرار داد.
بازرس کل قضایی استان کرمان در حاشیه این بازدید اظهاراشت: یکی از موضوعات مهم در حوزه نظارت، شناسایی و پیگیری موانع پیش روی طرحهای سرمایهگذاری و پروژههایی است که به دلایل مختلف متوقف یا با کندی مواجه شدهاند.
سالاری افزود: مشکلات اداری پروژههای راکد و نیمهراکد در سطح استان باید با همکاری دستگاههای اجرایی و در چارچوب قانون برطرف شود تا سرمایههای موجود از حالت بلااستفاده خارج شده و زمینه بهرهبرداری از این طرحها فراهم شود.
این مقام قضایی تاکید کرد: فعال شدن این پروژهها علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه، میتواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیتهای خدماتی و شهری استان منجر شود و در نهایت مردم از ثمرات آن منتفع شوند.
بازرس کل قضایی استان کرمان درباره آخرین وضعیت پروژه «سپهر جاویدان» نیز گفت: این پروژه حدود ۱۰ ماه قبل به دلیل اختلاف میان سرمایهگذار و یکی از بانکهای عامل به عنوان شریک پروژه، در وضعیت نیمهراکد قرار داشت.
وی ادامه داد: پس از اعلام موضوع از سوی سرمایهگذار، جلساتی با مدیران بانک عامل در قرارگاه نظارتی و تولید اداره کل بازرسی استان کرمان برگزار شد و با پیگیریهای انجامشده، روند اجرای پروژه مجدداً آغاز شد.
سالاری با اشاره به وضعیت فعلی پروژه اظهار داشت: خوشبختانه عملیات اجرایی طرح از سر گرفته شده و روند تکمیل آن در حال حاضر حتی از برنامه زمانبندی پیشبینیشده نیز جلوتر است.
وی با اشاره به وسعت حدود ۵۰ هزار مترمربعی پروژه «سپهر جاویدان» گفت: این طرح با کاربریهای اداری، تجاری و تفریحی از ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مجموعههای شاخص شهری کرمان برخوردار است و تکمیل آن میتواند در مسیر توسعه و آبادانی استان موثر باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان بازرسی در این حوزه، حمایت از سرمایهگذاری قانونی و کمک به رفع موانع اداری و اجرایی است؛ به نحوی که ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، سرمایهگذاریها به سمت تولید، اشتغال و توسعه هدایت شوند.
**** صدور دستورات لازم برای رفع موانع پروژه
در جریان این بازدید، بازرس کل قضایی استان کرمان دستورات لازم را برای پیگیری و رفع موانع اداری و بررسی موضوع تامین نقدینگی پروژه صادر کرد.
همچنین مقرر شد موانع و مسائل موجود با همکاری دستگاههای ذیربط پیگیری و روند اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، مورد رصد و نظارت قرار گیرد.
اداره کل بازرسی استان کرمان در ماههای اخیر، بازدیدهای میدانی و پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری را با هدف شناسایی و رفع موانع قانونی و اداری در دستور کار قرار داده است.
این رویکرد در راستای سیاستهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال و همچنین پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای اقتصادی دنبال میشود.
پیش از این نیز استاندار کرمان از اقدامات دستگاههای نظارتی استان در حمایت از تولید و پیگیری رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی تقدیر کرده بود.