پلیس راه مازندران درباره تردد در محورهای مواصلاتی با ورود سامانه بارشی شدید هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۰ هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی از عصر دوشنبه تا صبح چهارشنبه، از رانندگان خواست تا از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و ساحلی خودداری کرده و با رعایت نکات ایمنی، شرایط جوی نامساعد را مدیریت کنند.

وی درباره وضعیت ترافیک و مخاطرات جوی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور‌های مواصلاتی کندوان، هراز، سوادکوه و بزرگراه‌های استان پرحجم، اما روان است؛ با این حال، با توجه به بارش‌های شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در سطح استان، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها گزارش شده که تاکنون مشکل جدی در تردد خودرو‌ها ایجاد نکرده است.

‌عبادی تصریح کرد: احتمال ریزش سنگ و رانش زمین در محور‌های کوهستانی و حاشیه پرتگاه‌ها وجود دارد؛ از این رو از رانندگان انتظار داریم ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، از توقف و استقرار در محدوده صخره‌ها و مناطق پرخطر جداً خودداری کنند.

وی در ادامه هم تأکید کرد: شهروندان و مسافران از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی محور مورد نظر اطلاع کسب کنند.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: پلیس راه با آمادگی کامل در تمام محور‌های مواصلاتی استان حضور دارد و از رانندگان می‌خواهیم با رعایت قوانین و توصیه‌های ایمنی، پلیس و دستگاه‌های امدادی و راهداری را در مدیریت این شرایط همراهی نمایند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: بارش باران ، پلیس راه
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