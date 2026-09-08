بر اساس گزارشی از رویترز، ترافیک در تنگه هرمز پس از تهدید ایران به تلافی در برابر هرگونه حمله جدید آمریکا، کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داد که روز دوشنبه، هفت فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که نسبت به هشت فروند در روز یکشنبه کاهش داشته است.

به گفته این خبرگزاری، پس از آنکه ایران تهدید کرد در برابر هرگونه حمله جدید آمریکا تلافی خواهد کرد، ترافیک در این تنگه کاهش یافت.

در همین حال، ترافیک در تنگه باب‌المندب که به خلیج عدن در دریای عرب منتهی می‌شود، افزایش یافت. در مجموع ۲۹ فروند کشتی باری روز دوشنبه از این تنگه عبور کردند که نسبت به ۱۷ فروند روز قبل افزایش داشت.

کارشناسان کپلر خاطرنشان کردند که این ارقام ممکن است تغییر کنند، زیرا برخی از کشتی‌ها با فرستنده‌های خاموش در حال حرکت بودند.

ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه تجاوز نظامی را علیه ایران آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران یادداشت تفاهمی را امضا کردند که توقف فوری خصومت‌ها را در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی می‌کرد. با این حال، در شب ۸ ژوئیه، ایالات متحده حملات گسترده خود را علیه ایران از سر گرفت و آن را به نقض مفاد توافقات مربوط به تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، تردد کشتی ها
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