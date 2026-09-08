فرمانده انتظامی تکاب از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای با ۷ فقره  سرقت  در اماکن و معابر این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ طالب محمدقلی زاده فرمانده انتظامی تکاب  گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل وتجهیزات مخابراتی ،اماکن خصوصی و معابر در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با اقدامات پلیسی وفنی و تخصصی، یک نفر سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی باآلات وادوات جرم متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تکاب با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به ۷ فقره سرقت کابل وتجهیزات مخابراتی و اماکن خصوصی و معابر اقرار کرد، عنوان داشت: متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

وی افزود: برخورد مستمر و قاطع با سارقان یکی از اولویت‌های اصلی این فرماندهی بوده وازشهروندان خواست ضمن محافظت ازاموال خود،در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند

برچسب ها: دستگیری سارق ، سرقت حرفه ای
خبرهای مرتبط
کاهش ۲۳ درصدی سرقت در البرز
رمزگشایی از ۱۶ فقره سرقت 
سرقت در پایانه جنوب با بیهوش کردن مسافران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عامل ضدانقلاب در هنگ مرزی ارومیه دستگیر شد
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۷ فقره سرقت در تکاب
انتقال ۷۴ مصدوم به مراکز درمانی در پی حوادث یک هفته اخیر آذربایجان‌غربی
آخرین اخبار
انتقال ۷۴ مصدوم به مراکز درمانی در پی حوادث یک هفته اخیر آذربایجان‌غربی
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۷ فقره سرقت در تکاب
عامل ضدانقلاب در هنگ مرزی ارومیه دستگیر شد
امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به ۱۲ مصدوم در ۴ سانحه جاده‌ای
 جذب ۸۲۵ میلیارد تومان اعتبار ملی و بیش از ۲۱ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرحهای راهداری آذربایجان‌غربی
تمهیدات ترافیکی - انتظامی جشنواره انگور در ارومیه
تجلیل از مدال آوران آذربایجان غربی در مسابقات ترای اتلون قهرمانی کشور
رکوردشکنی تاریخی تعاونگران آذربایجان‌غربی در سطح ملی/ ۴ تعاونی استان بر سکوی برترین‌های کشور
 برگزاری جشنواره طبخ آبزیان شهرستان چالدران
پسماندهای صنعتی ارومیه زیر ذره‌بین محیط زیست/ انتقال ۳۸ تن ضایعات غذایی به مرکز مجاز
جمع‌آوری ۷۰ بسته آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان شاهیندژ
حضور ۵ اثر از هنرمندان حوزه هنری آذربایجان‌غربی در جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰
ظرفیت ۱.۳ میلیون تنی سردخانه‌های آذربایجان‌غربی؛ مشکلی برای ذخیره‌سازی محصول سیب وجود ندارد
 تحول در شبکه برق آذربایجان غربی با اجرای موفق طرح مهتاب / کاهش ۰.۶ درصدی تلفات شبکه
کلنگ زنی جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در مسیر مرز کیله سردشت
  ۵۴۴۹ موتورخانه‌ در آذربایجان‌غربی بهینه‌سازی شد
توزیع بیش از هزار بسته آموزشی میان دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار سلماس