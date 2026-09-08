فرمانده انتظامی تکاب از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای با ۷ فقره  سرقت  در اماکن و معابر این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ طالب محمدقلی زاده فرمانده انتظامی تکاب گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل وتجهیزات مخابراتی ،اماکن خصوصی و معابر در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با اقدامات پلیسی وفنی و تخصصی، یک نفر سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی باآلات وادوات جرم متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تکاب با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به ۷ فقره سرقت کابل وتجهیزات مخابراتی و اماکن خصوصی و معابر اقرار کرد، عنوان داشت: متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

وی افزود: برخورد مستمر و قاطع با سارقان یکی از اولویت‌های اصلی این فرماندهی بوده وازشهروندان خواست ضمن محافظت ازاموال خود،در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند