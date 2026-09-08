معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، وجود مشکلات در حوزه کارگری را انکارناپذیر و رفع این مشکلات را نیازمند هم‌افزایی و همفکری کارگران، کارفرمایان و مدیران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه کمیسیون کارگری استان، گفت: مشکلات حوزه کارگری، پس از جنگ افزایش یافت، اما خوشبختانه در کردستان با هیچگونه بحران و تنشی مواجه نشدیم که این صعه‌صدر شایسته قدردانی است.

وی افزود: دشمن صهیونی آمریکایی سعی دارد با ایجاد فشار بر مردم ایران بویژه در حوزه اقتصادی، در میان اقشار مختلف نارضایتی ایجاد کند تا به بروز بحران منتهی گردد، اما اتحاد و انسجام ملت ایران این دسیسه دشمن را خنثی کرده است.

ورمقانی در ادامه از دستگاه‌های، خدمات رسان مانند آب، برق و گاز، بانک‌ها، بیمه، مالیات و … خواست با نهایت توان به واحد‌های تولیدی و خدماتی کمک کنند تا بتوانند فعال بمانند و اشتغال موجود را حفظ کنند.

معاون استاندار همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت واحد‌های راکد استان شد تا موارد قابل احیا به چرخه اقتصادی بازگردند و واحد‌هایی که هیچ راهی برای احیای آنها وجود ندارد برای همیشه از آمار‌ها حذف شوند.

منبع استانداری استان 

برچسب ها: کردستان ، استانداری ، رفع مشکل
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