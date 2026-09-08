باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه صبح امروز سهشنبه گزارش داد که تعرفههای کانادا بر برخی کالاهای آمریکایی به اجرا گذاشته شده است.
این آژانس خاطرنشان کرد که «نرخهای اعمالشده بین ۱۵، ۲۵ تا ۵۰ درصد بر واردات از آمریکا است.»
بر اساس بیانیهای که در وبسایت رسمی دولت کانادا منتشر شده است، بسته تعرفه شامل بخشهای گستردهای از جمله «فولاد و آلومینیوم، محصولات لبنی، تجهیزات کشاورزی، لوازم خانگی، خمیر کاغذ و کاغذ، لوازم الکترونیکی، به همراه طیف وسیعی از محصولات غذایی و صنعتی و تجهیزات راهآهن» میشود.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در ۲۲ آگوست اعلام کرد که مذاکرات تجاری با آمریکا به حالت تعلیق درآمده است و اظهار داشت که پیشرفت در مذاکرات برای برآورده کردن اهداف کشورش برای کاناداییها کافی نیست.
کارنی گفت کانادا در برابر تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا به صورت مشابه تلافی خواهد کرد و تایید کرد که با این تعرفهها «دلار در برابر دلار» مقابله به مثل خواهد کرد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی در پلتفرم خود به اسم تروث سوشال از موضع کانادا انتقاد کرد و گفت: «کانادا مزایای یک ایالت آمریکایی را میخواهد، بدون اینکه خودش یکی از آنها باشد.»
منبع: المیادین