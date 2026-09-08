باشگاه خبرنگاران جوان- محیط زیست استان کردستان اعلام کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و پایش شبانه در منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان، سه نفر متخلف را که اقدام به شکار غیرمجاز حیاتوحش کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
در جریان این عملیات ۴۸ ساعته، لاشه دو رأس بز وحشی به همراه سلاح و تجهیزات مورد استفاده در شکار کشف و ضبط شد و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
این دومین مورد کشف و برخورد با شکار غیرمجاز در مناطق حفاظتشده استان کردستان در ده روز گذشته است که در راستای حفاظت از حیاتوحش و صیانت از زیستگاههای طبیعی استان انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات شکار و صید تأکید کرد و گفت: از شکارچیان درخواست میکنیم برای حفظ جان و امنیت خود و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، از ورود به مناطق حفاظتشده با هدف شکار غیرمجاز خودداری کنند؛ چرا که هرگونه شکار و صید در این مناطق تابع قوانین و مقررات است.
وی افزود: مناطق حفاظتشده استان، سرمایههای طبیعی ارزشمندی هستند که حفظ آنها نیازمند همکاری و همراهی همه مردم است و با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین ضمن قدردانی از همکاری جوامع محلی که پشتوانه حفاظت از حیات وحش هستند از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده موارد شکار غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ و یا به نزدیکترین اداره محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند.
منبع محیط زیست استان کردستان