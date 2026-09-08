باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سمیهسادات ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان صدور نمونهبرگ دانشآموزان شهریور گفت: پس از برگزاری ارزشیابی تحصیلی-تربیتی نوبت تابستان، ثبت نمرات توسط دبیران و تأیید نهایی آن توسط مدیران مدارس، نمونهبرگ هدایت تحصیلی دانشآموزان شهریور و متقاضیانِ تعیین رشته مجدد نیز صادر خواهد شد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش افزود: براساس اولویتبندی در نمونهبرگ نظرخواهی و نتایج حاصل از بررسیهای مشاورهای، دانشآموزان بیشترین تمایل را به رشتههای شاخه نظری شامل علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و ریاضیفیزیک، و همچنین رشتههای شاخه فنیوحرفهای در زمینههای صنعت و هنر از خود نشان دادهاند.
ابراهیمی همچنین درباره اجرای برنامههای استعدادیابی تصریح کرد: فرآیند استعدادیابی دانشآموزان در حال حاضر در جریان است و نظام استعدادیابی و هدایت رشدی-تربیتی نیز هماکنون در مرحله برنامهریزی و اجرا قرار دارد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به روند هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم گفت: از مجموع یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۰۱ دانشآموز این پایه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، برای یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۶۴ نفر از واجدان شرایط در خرداد، نمونهبرگ صادر شده است.