باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خریدار در اوراق سلف موازی سکه، به‌جای خرید سکه فیزیکی، اوراق مرتبط با ارزش یک سکه تمام را خریداری می‌کند خرید در زمان عرضه و بر اساس قیمت کشف‌شده سکه در بازار انجام می‌شود و سررسید اوراق نیز سه ماهه است.

حیدری بیان کرد: در سررسید، دارنده اوراق می‌تواند مطابق شرایط نهایی، ارزش سکه را دریافت کند برای این اوراق، حداقل بازدهی ۷ درصدی نسبت به قیمت مبنای روز انتشار در نظر گرفته شده که از طریق اختیار فروش ایجاد می‌شود.

او تصریح کرد: اگر سکه افت کند، این اختیار فروش می‌تواند کف ۷ درصدی را در سررسید ایجاد کند؛ اما اگر سکه رشد بیشتری کرده باشد، بازدهی می‌تواند بالاتر از ۷ درصد باشد.

حیدری در تشریح این موضوع با ذکر مثالی گفت: اگر قیمت مبنا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، اختیار فروش می‌تواند امکان فروش در سررسید با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان را ایجاد کند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط خرید این اوراق گفت: خرید اوراق سلف سکه از طریق بورس کالای ایران انجام می‌شود و سرمایه‌گذار باید امکان معامله در بازار سرمایه و الزامات معاملات بورس کالا را داشته باشد.

او افزود: جزئیات مربوط به کد معاملاتی، نحوه ثبت سفارش، حداقل خرید، نماد و ساعت معاملات باید از اطلاعیه رسمی بورس کالا مشخص شود؛ بنابراین بهتر است پیش از عرضه، اطلاعیه رسمی بررسی و بر اساس اطلاعات معتبر اقدام شود.

مزایای اوراق سلف موازی سکه برای خریداران

حیدری درباره مزایای این اوراق اظهار کرد: نخستین مزیت، امکان سرمایه‌گذاری روی طلا بدون خرید و نگهداری سکه فیزیکی است. خریدار به‌جای سکه، یک اوراق مالی مرتبط با ارزش سکه خریداری می‌کند.

او ادامه داد: دومین مزیت، وجود حداقل بازدهی ۷ درصدی در سررسید است. مهم‌ترین مزیت مطرح‌شده در این سازوکار همین موضوع است؛ یعنی اگر قیمت سکه افت کند، سازوکار اختیار فروش می‌تواند حداقل بازدهی ۷ درصدی نسبت به قیمت مبنا را در سررسید فراهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از دیگر مزایای این اوراق، حذف برخی مشکلات خرید فیزیکی، مانند نگهداری و ریسک‌های مربوط به سکه فیزیکی است؛ البته این مورد در متن به‌صورت مستقیم توضیح داده نشده و بیشتر یک تحلیل منطقی از ماهیت اوراق است.

حیدری خاطرنشان کرد: همچنین در صورت افزایش قیمت سکه در سه ماه، دارنده اوراق می‌تواند از رشد قیمت سکه بهره‌مند شود و بازدهی او می‌تواند از کف ۷ درصدی بیشتر باشد؛ البته نحوه دقیق تسویه باید اعلام شود.