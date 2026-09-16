سفیر اسبق ایران در سازمان همکاری اسلامی گفت: ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای مبهم و آزمون‌نشده‌اند؛ ایران تنها به همکاری مبتنی بر صداقت و کرامت باور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - صباح زنگنه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: نقش ایران در معادلات امنیتی غیرقابل انکار است، زیرا ایران کشوری بزرگ در غرب آسیا به شمار می‌رود و با توجه به توان انسانی، جمعیتی، فناوری، نظامی و موقعیت جغرافیایی، نقشی اساسی در معادلات امنیتی منطقه ایفا می‌کند.

زنگنه افزود: این نقش را هیچ‌یک از کشور‌های منطقه یا قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند نادیده بگیرند؛ بنابراین در هر نوع تعامل و حرکت به سمت تغییرات در مسائل امنیتی منطقه، دیدگاه و عملکرد ایران باید محاسبه و مدنظر قرار گیرد.

این دیپلمات پیشین کشورمان خاطرنشان کرد: کشور‌های منطقه به‌طور طبیعی محاسبات خاص خود را دارند و در حال حاضر اغلب آن‌ها احساس می‌کنند در مرحله‌ای انتقالی و موقت قرار دارند؛ در این مرحله تلاش می‌کنند جایگاه خود را حفظ کنند و از تضعیف آن جلوگیری نمایند.

ائتلاف‌های جدید مبهم و پاسخگو نیستند

زنگنه با اشاره به دل‌بستن کشورهای منطقه به امنیت عاریه‌ای ادامه داد: از یک سو، کشور‌های عربی و منطقه‌ای که متکی به قدرت آمریکا یا برخی قدرت‌های ثانویه جهانی هستند، درمی‌یابند که توان، نفوذ و اراده این قدرت‌ها پاسخگوی مسائل و تحولات روز نیست؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنند با ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، خود را حفظ کرده و امنیت روانی خود را تأمین نمایند. اما ایران با روش‌های ایجاد ائتلاف چندان موافق نیست، زیرا این ائتلاف‌ها پاسخگوی بسیاری از پرسش‌ها نیستند و بسیار مبهم‌اند؛ مشخص نیست اساساً تعریف آن‌ها از تهدید چیست و آیا این تهدید جدید است یا پیشین و مستمر.

صباح زنگنه افزود: پرسش این است که آیا تهدید جدیدی پدید آمده یا تغییرات ناشی از ناتوانی آمریکا موجب شده است که این کشور‌ها به فکر جلب و جذب سایر کشور‌ها بیفتند و با حضور آ‌ها احساس کنند امنیت‌شان بیش از پیش تأمین خواهد شد. این یک نظریه است که قابل اثبات نیست، مگر آن‌که رویداد‌هایی رخ دهد و واکنش نیرو‌های هم‌پیمان در عمل مشاهده شود تا مشخص گردد تا چه حد می‌توانند اقدام کنند.

نفوذ پایدار در گرو کرامت انسانی است، نه سلطه

این دیپلمات پیشین کشورمان اشاره کرد: ایران بار‌ها به کشور‌های منطقه برای همکاری و ایجاد نظم امنیتی جدید پیشنهاد ارائه داده است، اما شمار اندکی از کشور‌ها به این پیام‌ها پاسخ داده‌اند.

وی افزود: اکنون نیز تلاش می‌شود با ایجاد ائتلافی مثلاً میان عربستان، ترکیه و پاکستان، هسته‌ای اولیه و آزمایشی برای تأمین دفاع از خود شکل گیرد؛ اما صرفِ دفاع، مجموعه کامل مسائل امنیتی را دربرنمی‌گیرد و نیاز به تأمل بیشتر، سنجش تهدیدها، فرصت‌ها و امکانات و همچنین آینده‌نگری وجود دارد.

توان ایران ذاتی است، نه مثل توان کشور‌های عربی وابسته به خارج

صباح زنگنه با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه بیان کرد: ایران در هدف‌گذاری و رویکرد راهبردی خود مایل است با همه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و سایر کشور‌های منطقه روابط مثبت و خوبی داشته باشد؛ اما دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مشاهده اقدامات غیردوستانه از سوی برخی از این کشورها، فضای امنیتی آینده را مثبت نخواهد ساخت. این کشور‌ها به قدرت‌های خارجی متکی باشند و تصور کنند می‌توانند جایگاه خود را ارتقا دهند و جایگاه ایران را تضعیف نمایند، این اهداف و نیات پنهان برای ایران قابل‌شناسایی است. صداقت در برنامه‌ریزی، صداقت در هدف‌گذاری و صداقت در تنظیم روابط، مهم‌ترین عامل در ایجاد امنیت و همکاری سازنده خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت این روزهای منطقه خاطرنشان کرد: توازن میان قدرت و توان ایران و کشور‌های عربی همسایه، حاصل تعاملاتی است که در طول تاریخ در این عرض جغرافیایی شکل گرفته است؛ توان ایران، توانی ذاتی و مستقل از قدرت‌های خارجی است. در مقابل، توان کشور‌های عربی منطقه اساساً به قدرت‌های بیرونی وابسته است؛ ازاین‌رو توان ایران، توانی پایدار محسوب می‌شود که قطع نخواهد شد و تضعیف نخواهد گردید، در حالی که توان کشور‌های عربی بر اساس تصمیم‌گیری قدرت‌های خارج از منطقه، دچار نوسان و فرازونشیب خواهد بود.

صباح زنگنه در پایان اشاره کرد: با وجود تمامی این مباحث، مسیر حرکت ایران و این کشور‌ها مبتنی بر ارادهٔ هر دو طرف خواهد بود و بر اساس این اراده، توان آنها نیز تجلی پیدا خواهد کرد.

برچسب ها: ائتلاف های منطقه ای ، تحولات منطقه و جهان ، معادلات دشمن ، قدرت های بزرگ ، اراده ایران
خبرهای مرتبط
در بیست و دومین مجمع جهانی اسلو صورت گرفت؛
تبیین مواضع ایران در خصوص تحولات منطقه‌ای و جهانی توسط عراقچی
سردار سلامی:
حقوق بشر غربی دیکتاتور می‌سازد و به جهان صادر می‌کند/ انقلاب‌های مردمی در یمن و بحرین نشان از اراده ایران است
راهبرد موفقیت ملی کشور‌ها و پویایی قدرت‌های بزرگ
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ
آموزش روابط بین الملل به زبان ساده (۵)
قدرت‌های بزرگ در جهان چه چیزی می‌خواهند؟
جنگ کریدورها؛ واکاوی رقابت قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه
نشست وزرای خارجه 1+5 و ايران
ایران؛ ناخدای تنگه هرمز + فیلم
فرماندار تربت حیدریه:
اسرائیل پادگان نظامی ایالات متحده در منطقه است
ششمین سفر استانی کاروان دولت تدبیر و امید/12
باید مطالبات مردمی را از نزدیک شنید/ آزادسازی 7 میلیارد دلار اموال مسدود شده مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۵ شهریور
خودشاخ‌پنداری عجیب و غریب ترامپ؛ وقتی در یک جنگ ۶۸ بار پیروز می‌شوی!
سرلشکر وحیدی: ترور «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور است/ انتقام می‌گیریم
خروج از NPT قابل بررسی است/ اعتماد ایران به برخی سازوكارهای بین‌المللی آسیب دیده است
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
قالیباف قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن
قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز
حضور گسترده و مستمر مردم در میادین باعث شکل‌گیری مؤلفه‌ای مهم از قدرت و اقتدار جامعه شد
آخرین اخبار
جنگ با ایران ثابت کرد که آمریکا نمی‌تواند در جایگاه ابرقدرت مشروع باشد
سرلشکر وحیدی: تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ است
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
رئیس سازمان انرژی اتمی: توسعه پایدار پزشکی هسته‌ای یکی از ارکان اصلی برنامه راهبردی ماست
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح تا آخرین قطره خون از ایران دفاع می‌کنند
حضور گسترده و مستمر مردم در میادین باعث شکل‌گیری مؤلفه‌ای مهم از قدرت و اقتدار جامعه شد
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
قالیباف قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد
آمادگی ایران برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق در حوزه قوانین حمایت از زنان و خانواده
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن
قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز
سرلشکر وحیدی: ترور «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور است/ انتقام می‌گیریم
خودشاخ‌پنداری عجیب و غریب ترامپ؛ وقتی در یک جنگ ۶۸ بار پیروز می‌شوی!
خروج از NPT قابل بررسی است/ اعتماد ایران به برخی سازوكارهای بین‌المللی آسیب دیده است
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۵ شهریور
بقائی: گردشگری و میراث‌فرهنگی به مؤلفه قدرت نرم ایران تبدیل شده‌اند
ضوابط نام‌گذاری‌های منتسب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تصویب رسید
پزشکیان: سیاست‌گذاری در حوزه صنایع دریایی باید مبتنی بر اهداف روشن و قابل سنجش باشد
واکنش عراقچی به ادعا‌های بی اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی دفاعی ایران
کمالوندی در کنفرانس آژانس: صنعت هسته‌ای ایران با حمله نظامی، خرابکاری و ترور از بین نمی‌رود
ایران به عضویت کمیته عمومی کنفرانس سالانه آژانس اتمی درآمد
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
مخبر: پرچم عزت و فتح پس از ۲۰۰ شب پایمردی ملت برافراشته است
تاکید عراقچی بر تقویت مناسبات دوجانبه اقتصادی تهران و سئول
قالیباف: توطئه آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران از اقلیم کردستان شکست خورد
نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو + تصاویر
سرپرست وزارت دفاع: بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بسته جامع است
انتقال ۴۸ زندانی ایرانی از عراق به کشور
جهان یاد گرفت که با ما متناسب با تاریخ، جغرافیا، مردم و منابع‌مان صحبت کند
پیام تسلیت قالیباف در پی ترور و شهادت مولوی یوسف گرگیج