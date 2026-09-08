باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا بلوطی‌میرزا، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در ۵ماهه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۱۴۳ میلیون و ۹۹۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی سیمان، سنگ نمک، سنگ‌آهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی گمرکات استان عنوان کرد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: در بخش واردات نیز طی این مدت، یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۳۲ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد در وزن و ۱۰ درصد در ارزش دلاری رشد داشته است.

بلوطی‌میرزا گفت: کنجاله سویا، جو، برنج، گندم، انبه، دام زنده، دانه‌های روغنی، شکر و گوشت عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان بوده است.

وی در ادامه از رشد چشمگیر ترانزیت کالا از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در ۵ماهه نخست سال‌جاری، بیش از یک میلیون و ۴۰۱ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۵ درصد افزایش داشته است.

منبع: گمرکات استان سیستان و بلوچستان