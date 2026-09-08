باشگاه خبرنگاران جوان - بیشتر خانم‌هایی که در زندگی مشترک شاغل هستند، همیشه با این چالش مواجهند که «خب، حالا که درآمد داریم، با این پول چه‌کار کنیم؟» آیا باید تمام درآمدمان را خرج مخارج خانه کنیم؟ یا باید کاملاً جداگانه حساب و کتاب کنیم و اصلاً وارد مسائل مالی خانه نشویم؟ گاهی این سؤال‌ها آن‌قدر در ذهن می‌چرخد که به‌جای لذت‌بردن از استقلال مالی، دچار اضطراب می‌شویم.

بررسی‌های حوزه روان‌شناسی مالی و مدیریتِ خانواده نشان می‌دهد که برای بیرون آمدن از این سردرگمی‌ها و داشتنِ یک زندگیِ آرام، باید نگاهی علمی و ساختاریافته به موضوع اقتصادِ خانواده داشته باشیم و با استقلالِ شخصی، در اقتصادِ خانواده نقش مؤثری ایفا کنیم. در این گزارش سه ستون کاربردی و یک تمرین ساده پیشنهاد می‌کنیم تا این چرخه اضطراب‌آور در خانواده متوقف شود.

استقلالِ مالی، به معنایِ جدایی از همسر نیست!

اصول مدیریت مالی در خانواده‌های مدرن تأکید می‌کنند که بحث‌های مالی در زندگی مشترک باید به صورت «مشارکتی» مدیریت شوند. بزرگ‌ترین اشتباهی که گاهی با آن مواجه می‌شویم، این است که تصور کنیم استقلال مالی به معنای پنهان‌کاری یا جدایی کاملِ حساب‌های بانکی است. اتفاقاً از نظر علم اقتصادِ رفتاری، بهترین مدل، مدل «تیم‌سازی» است. ما در زندگی مشترک یک تیم هستیم؛ درآمد ما بخشی از توانمندی این تیم است که باید برای رشدِ کل مجموعه به کار گرفته شود.

بنابراین، مدیریتِ هوشمندانه به معنای آن است که اجازه ندهیم فشارِ «تأمینِ تنها» روی دوشِ همسرمان باشد، اما درعین‌حال، به‌گونه‌ای عمل نکنیم که امنیت مالیِ شخصی‌مان به خطر بیفتد.

سه ستونِ اصلی برای مدیریت درآمدهایمان!

برای اینکه بتوانیم درآمدمان را عاقلانه تقسیم کنیم و دچار فرسایش نشویم، سه ستونِ اصلی را باید در برنامه‌ریزی‌هایمان در نظر بگیریم:

۱. صندوق مشترک (برای هزینه‌های جاری):

ما باید بنشینیم و لیستی از هزینه‌های ضروریِ خانه تهیه کنیم. درصدی از درآمدمان را برای این بخش در نظر می‌گیریم تا چرخ زندگی بچرخد. این کار حسِ شراکت و همدلی را در رابطه تقویت می‌کند و بار روانیِ سنگینِ هزینه‌ها را از دوشِ هر دو نفر برمی‌دارد.

۲. صندوق امنیت شخصی (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری):

اینجا بخشِ حساس ماجراست. ما نباید تمام درآمدمان را در خانه خرج کنیم. حتماً باید بخشی را برای روز مبادا یا اهداف بلندمدت شخصی‌مان (مثل خرید ملک، سرمایه‌گذاری در طلا یا سهام) کنار بگذاریم. این کار، عزت‌نفس اقتصادیِ ما را بالا می‌برد و در زمان بحران‌ها، پشتوانه‌ای برای خودمان و خانواده‌مان خواهد بود.

۳. بودجه لذت و رشد (برای خودمان):

ما نباید خودمان را فراموش کنیم. بخشی از درآمدمان را باید صرفِ آموزش، یادگیری مهارت جدید، یا حتی تفریحاتی که حالمان را خوب می‌کند، کنیم. وقتی ما حالمان خوب باشد، انرژی‌مان در خانه هم مثبت‌تر خواهد بود و این پویایی، کیفیت زندگی مشترک را ارتقا می‌دهد.

برگزاری «جلسه کافه مالی»

برای رسیدن به این نظم، یک راهکار عملی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود همین هفته انجامش دهیم:

«یک عصر که هر دو آرامش داریم، یک "جلسه کافه مالی" دونفره بگذاریم. در این جلسه، بدون قضاوت و گارد گرفتن، درباره اهداف مالیِ خانواده‌مان صحبت کنیم. بیاییم با هم بنویسیم که اولویت‌هایمان برای امسال چیست؟ خرید خانه؟ سفر؟ پس‌انداز برای فرزندان؟ وقتی ما و همسرمان بدانیم که داریم برای اهدافِ مشترکمان سرمایه‌گذاری می‌کنیم، مدیریت پول تبدیل به یک بازیِ تیمیِ لذت‌بخش می‌شود، نه یک میدانِ جنگ برای کنترل کردن یکدیگر.»

یادمان باشد، هدفِ نهاییِ ما از مدیریت پول، فقط ثروتمند شدن نیست؛ هدف این است که در کنار هم و با آرامش، برای آینده‌ای که می‌خواهیم، قدم‌های محکمی برداریم.

منبع: فارس