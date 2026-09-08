باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده است که در میان موضوعات سیاسی گروه بریکس، مسئله ایران از حساس ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل بین‌المللی بوده و نیازمند توجه ویژه است.

وی در آستانه نشست سران بریکس (۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو) توضیح داد که وضعیت پیرامون ایران به دلیل اختلاف دیدگاه‌های شدید میان اعضای این گروه (برخی با مواضع انتقادی و برخی با دیدگاه‌های متفاوت) پیچیده‌تر می‌شود.

ریابکوف تأکید کرده است که اوضاع در منطقه خلیج فارس، حساس‌ترین نقطه سیاسی برای اعضای بریکس محسوب می‌شود و احتمال دارد که این موضوع بخش قابل‌توجهی از گفت‌و‌گو‌های مستقیم رهبران و نهایی‌سازی بیانیه پایانی را به خود اختصاص دهد. وی اذعان کرده است که نمی‌تواند نتیجه نهایی را پیش‌بینی کند.

در بخش دیگری از مصاحبه، معاون وزیر خارجه روسیه اشاره کرده است که بسیاری از اعضای بریکس به روسیه برای حل مناقشه اوکراین پیشنهاد مساعدت داده‌اند و ولادیمیر پوتین با صراحت کامل، جزئیات مربوط به درگیری را برای همتایان خود تشریح کرده است. ریابکوف همچنین تأکید کرده که غرب و کی‌یف به دنبال راه‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع داخلی روسیه هستند، اما او انتظار هیچ معجزه سیاسی از نشست بریکس ندارد.

منبع: تاس