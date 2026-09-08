رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تداوم طرح ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای طرح ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران در پایتخت، اظهار کرد: با توجه به حجم تخلفات موتورسیکلت‌سواران، موضوع ساماندهی تردد این وسایل نقلیه را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، استفاده از کلاه ایمنی است. از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ طرح «کلاه ایمنی، کلاه زندگی» را آغاز کردیم و در قالب این طرح تاکنون بیش از ۸۰ هزار کلاه ایمنی رایگان میان شهروندان توزیع شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: این کلاه‌های ایمنی در نقاط مختلف از جمله تقاطع‌ها، میادین و جایگاه‌های سوخت توزیع شده و همچنین با حضور در ادارات، سازمان‌ها و پادگان‌های نظامی از جمله مجموعه‌های ارتش و فراجا، ضمن ارائه کلاه ایمنی، آموزش‌های لازم نیز به موتورسواران ارائه شده است.

موسوی‌پور با اشاره به موضوع پلاک موتورسیکلت‌ها نیز گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، پوشش و مخدوشی پلاک موتورسیکلت‌هاست. در مواردی که پلاک پوشانده شده باشد، پلیس ضمن اعمال قانون، نسبت به رفع اثر از محل اقدام می‌کند و آموزش و توجیه لازم نیز به موتورسوار متخلف ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: اما تغییر در ارقام پلاک یا مخدوش کردن آن، موضوع متفاوتی است و براساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. در چنین مواردی برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هدف پلیس از اجرای این طرح‌ها، علاوه بر برخورد با تخلفات، ارتقای فرهنگ ترافیکی و افزایش ایمنی موتورسواران و سایر شهروندان است.

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برچسب ها: موتورسواران متخلف ، راهور
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