باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ این مراسم با حضور یحیی نصیری رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد، فرزانه بهرامی معاون توانبخشی، حبیب‌الله ابراهیمی مدیر بهزیستی سنندج و جمعی دیگر از مسئولان مرتبط برگزار شد.

این رویداد به همت اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد، اداره بهزیستی سنندج و موسسه همیاران برگزار شد. هدف از برگزاری این مراسم، معرفی دستاورد‌های طرح به سایر اقشار جامعه، جلب حمایت برای توسعه کمی و کیفی برنامه و قدردانی از فعالان و دست‌اندرکاران اجرای آن عنوان شده است.

مدیر بهزیستی سنندج در این آیین با اشاره به ویژگی‌های دنیای معاصر اظهار کرد: دنیای امروز با عناوینی همچون عصر سرعت، عصر ارتباطات، عصر اطلاعات و دهکده جهانی شناخته می‌شود، اما اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، می‌توان آن را «جامعه خطر» نامید.

ابراهیمی افزود: بخشی از آسیب‌های اجتماعی متأثر از نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی است و تغییرات ایجادشده در ساختار نهاد خانواده نیز در این زمینه قابل توجه است.

وی با اشاره به تحولات ساختار خانواده ادامه داد: در گذشته از خانواده گسترده و سپس خانواده هسته‌ای سخن گفته می‌شد، اما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را «خانواده اضطراری» نامید؛ خانواده‌هایی که به ظاهر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، اما ارتباط عاطفی و گفت‌وگوی مؤثر میان اعضای آنها کمرنگ شده است.

مدیر بهزیستی سنندج بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها و نوجوانان نسبت به آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: آموزش و پیشگیری می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی داشته باشد.

در پایان این مراسم، از فعالان و دست‌اندرکاران اجرای «طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی ویژه نوجوانان و والدین» با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.