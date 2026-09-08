\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0647\u0641\u062f\u0647\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0642\u0645\u060c \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647(\u0633) \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0648 \u0645\u0636\u062c\u0639 \u0634\u0631\u06cc\u0641 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n