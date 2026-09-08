باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم

معاون اول رئیس‌جمهور در دومین روز سفر خود به قم، از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) زیارت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف صبح امروز سه‌شنبه هفدهم شهریور و در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه خود به قم، ابتدا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حضور پیدا و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

 

مطالب مرتبط
زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

قم در آستانه سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) + فیلم

زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

۲۳ ربیع الاول؛ سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم + فیلم

زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 شکست سنگین پدافند آمریکا مقابل ایران از زبان تحلیلگر سابق سیا + فیلم
۱۲۳

 شکست سنگین پدافند آمریکا مقابل ایران از زبان تحلیلگر سابق سیا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران مقتدر؛ دلیل حضور و ایستادگی ملت + فیلم
۶۰

ایران مقتدر؛ دلیل حضور و ایستادگی ملت + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 شوک نفتی در راه آمریکا + فیلم
۳۴

 شوک نفتی در راه آمریکا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha