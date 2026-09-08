باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی عصر دوشنبه ۱۶ شهریورماه در دیدار و نشست مشترک با استاندار، شهردار و اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در سازمان صداوسیما، با اشاره به جایگاه این استان در برنامههای رسانه ملی اظهار کرد: در هفته «ایران جان»، آذربایجان شرقی در شبکه خبر و برنامههای شاخصی همچون «گفتوگوی ویژه خبری» و «صف اول» موردتوجه قرار دارد و تمام شبکههای تلویزیونی نیز خود را موظف میدانند با انعطاف، متناسب با ظرفیتهای استان، تولید محتوا داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در حساسترین دوره تاریخ معاصر کوشیدیم با نگاه همهجانبه به وقایع و رویدادها، جهتدهی افکار عمومی را به سوی اتحاد و همبستگی ملی پیش ببریم.
جبلی شبکه خبر را یکی از مهمترین ارکان رسانهای کشور در جنگهای اخیر دانست و گفت: شبکه خبر که با اطلاعرسانی سریع و دقیق در جنگهای اخیر چند ماه است که عنوان پربینندهترین شبکه تلویزیونی را به خود اختصاص داده، تلاش کرده همواره در آمادگی و هوشیاری کامل باشد.
رئیس رسانه ملی با تأکید بر اینکه صداوسیما در معرض نگاه و قضاوت میلیونها ایرانی با دیدگاهها و سلایق مختلف قرار دارد، تصریح کرد: رسانه ملی خود را موظف میداند صدای همه آحاد ایران باشد. در شرایط بحرانی، رسالت اصلی صداوسیما تزریق آرامش و تحکیم انسجام داخلی است؛ بهطوریکه ضمن جلوگیری از سایهافکندن روایتهای ضعف بر فضای جامعه، روایت اقتدار سرلوحه کار قرار گرفته و دیدگاههای وحدتآفرین نیز با جدیت منعکس میشود.
وی مهمترین مأموریت رسانه ملی را تبیین دیدگاههای مختلف و روایت اقتدار، انسجام و یکپارچگی ایران برای مردم و جهان عنوان کرد و ضمن آنکه صداوسیما را «اتاق شیشهای» توصیف کرد، گفت: رسانه ملی باید با شفافیت، روایت اقتدار ایران را به جامعه منتقل کند و ضمن انعکاس نگرشها و سلایق گوناگون، وحدت و انسجام ملی را موردتوجه قرار دهد. جبلی مهمترین مأموریت رسانه ملی را ترسیم دیدگاههای گوناگون و روایتگری اتحاد و یکپارچگی ملت برای ایران و جهان جهان دانست و با توصیف صداوسیما بهعنوان یک «اتاق شیشهای»، گفت رسانه ملی در تلاش است با شفافیت تمام، تصویر اقتدار ایران را به جامعه منعکس کند و ضمن بازتاب دیدگاههای مختلف، بر تقویت انسجام و وفاق ملی تمرکز داشته باشد.
رئیس سازمان صداوسیما درباره برگزاری دهمین رویداد «ایران جان» گفت: مفتخریم که در این دوره در خدمت نمایندگان و مردم استان آذربایجان شرقی هستیم. پویش «ایران جان» درراستای اجرای شعار هویتمحوری و عدالتگستری شکل گرفته است که محور اصلی فعالیت سازمان صداوسیماست و بر همین اساس سندی تهیه شده که اهتمام داشتهایم طی سالهای گذشته به اجرای آن وفادار باشیم.
جبلی با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری این پویش به دلیل جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: پس از این وقفه، بلافاصله پویش را دنبال کردیم. مراکز صداوسیما نیز با تولیدات و محتواهای ارزشمندی که برای این رویداد آماده کرده بودند، ظرفیت بالای خود را برای معرفی استانها به نمایش گذاشتند.
وی از رویداد «ایران جان» در استان قزوین هم سخن گفت و اظهار کرد: این رویداد با ثبت جهانی الموت توسط یونسکو پیوند خورد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای این استان فراهم کرد.
رئیس رسانه ملی آذربایجان شرقی را استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: این استان بستر مناسبی برای تولید برنامهها و آثار مختلف تلویزیونی و رادیویی دارد. در طول یک هفته، شبکههای سراسری و استانی بر معرفی ظرفیتهای آذربایجان شرقی تمرکز خواهند کرد و معرفی جاذبههای گردشگری، معادن، ذخایر فرهنگی، تمدنی و ادبی استان، در کنار طرح مطالبات مردم و چالشهای پیش روی آنها، فرصت مناسبی برای آشنایی مخاطبان رسانه ملی با این استان فراهم خواهد کرد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد رویداد «ایران جان» به فرصتی برای جهش و ارتقای آذربایجان شرقی تبدیل شود.
بیتالله عبداللهی، رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بازنمایی مشکلات و مطالبات مردم آذربایجان شرقی روی آنتن رسانه ملی، بر اهمیت وحدت و انسجام قومی و ملی تأکید کرد و ضمن آنکه خواستار توجه بیشتر
رسانه ملی به این ظرفیت شد، ایجاد و ارتقای جذابیت محتوایی برنامههای مربوط به استان و ارائه تصویری دقیق از عملکرد نمایندگان مجلس را ضروری دانست.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به رویکرد مشترک نمایندگان در برنامه «ایران جان» گفت: باید از نگاه تهدیدمحور فاصله گرفت و از این فرصت برای نشان دادن اشتراکات، ایجاد همدلی و تبدیل موقعیتها به فرصت استفاده کرد. آذربایجان دروازه تجدد بوده و در تحولات بنیادین تاریخی کشور نقش داشته است. این استان در عین جستوجوی هویت خود، همواره تلاش کرده آن را با هویت ملی پیوند بزند و باید این تکثر و تنوع را به رسمیت شناخت.
زهرا خدادادی، دبیر مجمع نمایندگان استان نیز «ایران جان» را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی آذربایجان شرقی دانست و گفت: این استان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه صنایع دستی، آثار تاریخی و مشاهیر برخوردار است و تقریباً هر شهر آن خاستگاه یک فرهیخته و اندیشمند است.
مجید نصیرپور سردهانی، نماینده سراب و مهربان، خواستار توجه «ایران جان» به ظرفیتهای فرهنگی و کمتر دیدهشده آذربایجان شرقی شد و با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در شرایط دشوار یک سال اخیر، گفت: ایران طی این مدت با بحران، جنگ، تحریم و مداخلات خارجی مواجه بوده و رسانه ملی در چنین شرایطی وظیفه سنگینی برای حفظ انسجام و وحدت ملی بر عهده داشته است.
مهدی اسماعیلی، نماینده میانه بر ضرورت معرفی سبک زندگی ایرانی اسلامی در رسانه ملی تأکید کرد و گفت: شبکهها باید به شکل تخصصی به موضوعات بپردازند و برنامهسازی را متناسب با نیاز جامعه و سلایق مخاطبان مختلف انجام دهند، در حالی که نگاه ملی و همهجانبه و حرکت در مسیر وحدت نیز نباید فراموش شود.
روحالله متفکرآزاد، نماینده اسکو و آذرشهر، با اشاره به حساسیتهای زبانی و قومی در آذربایجان شرقی، خواستار دقت بیشتر در برنامهسازی شد و تأکید کرد: رسانه ملی در تولید برنامههای خبری و انتخاب مهمانان باید نگاه همهجانبه داشته باشد و امکان حضور جریانهای مختلف سیاسی برای بیان دیدگاههایشان فراهم شود.
علی جعفریآزاد نیز با قدردانی از عملکرد رسانه ملی، صداوسیما را یکی از پایگاههای مهم حفظ نظام و کشور دانست و ابراز امیدواری کرد دوربینهای رسانه ملی با حضور در شهرها و روستاهای استان، مطالبات مردم را بشنوند و به تصویر بکشند.
رضا صدیقی، نماینده آذرشهر و اسکو هم با اشاره به اهمیت نبرد شناختی، رسالت رسانه ملی را در حفظ سرمایه اجتماعی و تبدیل شدن به مرجع اصلی خبر برای مردم، خطیر توصیف کرد.
سیدفرید موسوی، نماینده مراغه و عجبشیر نیز با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، رسانه ملی وظیفه آرامشبخشی، اتحاد و انسجام جامعه را بر عهده دارد.
علیرضا منادی هم با اشاره به عملکرد رسانه ملی در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت توجه عمیقتر به توانمندیهای آذربایجان شرقی تأکید کرد و رویداد «ایران جان» را فرصتی برای دیده شدن ظرفیتهای این استان دانست.
بر اساس این گزارش، در جلسه مذکور علیرضا کیخا، معاون امور استانها؛ محسن برمهانی، معاون سیما؛ حسن عابدینی، معاون سیاسی، مجتبی رضایی، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی؛ حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی و هادی شریفزاده، مدیرکل امور مجلس رسانه ملی نیز حضور داشتند.