عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ادامه شاخه غربی یادگار امام (ره) در دو فاز به بهره‌برداری می‌رسد که فاز اول آن اواخر شهریور و فاز دوم نیز اواخر مهرماه افتتاح می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری در بازدید از مراحل تکمیلی پروژه شاخه غربی یادگار امام (ره)، اظهار کرد: ادامه شاخه غربی یادگار امام (ره) در دو فاز به بهره‌برداری می‌رسد که فاز اول آن اواخر شهریور و فاز دوم نیز اواخر مهرماه افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به تأثیر تکمیل این پروژه در امتداد مسیر یادگار امام (ره)، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، امتداد جنوب به شمال یادگار امام (ره) تقریباً کامل می‌شود و مسیر به سمت غرب و خیابان هرمزان امتداد پیدا می‌کند که برای ادامه آن نیز باید برنامه‌ریزی شود.

آقامیری ادامه داد: با تکمیل این مسیر، امتداد جنوب به شمال از میدان جی تا میدان فتح به‌صورت کامل برقرار می‌شود و محدودیت‌های ترافیکی ایجادشده برای مردم در این محدوده طی یک سال و اندی گذشته برطرف خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با بازگشایی کامل مسیر، تردد در امتداد این محدوده تسهیل و دسترسی از مسیر‌های میدان فتح، میدان جی، آزادی، یادگار امام (ره) و دسترسی‌های فرعی نیز باز می‌شود که گشایش ترافیکی خوبی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

وی این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین مگاپروژه‌های معابر شهری تهران دانست و گفت: اجرای این پروژه در شرایط عادی حدود سه سال زمان می‌برد، اما تلاش شد در کمتر از یک سال و اندی به اتمام برسد.

برچسب ها: یادگار امام ، افتتاح طرح
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