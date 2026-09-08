باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص سوالهایی که مطرح کرده بودیم، ذخایر نفتگاز نیروگاهی بیش از سه میلیارد لیتر تکمیل شده است و جلسات خوبی برای هماهنگی بین وزارت نیرو و نفت در جریان است تا بتوانیم ذخایر را انشاءالله تا ابتدای فصل سرد تکمیل کنیم تا در زمستان کمترین مشکل را داشته باشیم.
او در خصوص اینکه آیا زمستان قطعی خواهیم داشت؟ اظهار کرد: به هر حال امسال بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، حداقل ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز را روزانه نداریم و این محدودیتهایی را ایجاد خواهد کرد و قطعاً تا زمان شروع فصل سرد، با ذخیرهسازی مناسب سعی میکنیم تبعات این موضوع را حداقل کنیم.