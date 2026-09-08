باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قدرت الله سیف، معاون سیاسی استانداری البرز در گفتوگو زنده تلفنی با مجری خبر ۲۰ سیمای البرز گفت: از بامداد هفدهم شهریور، نرخ بنزین برای استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها ۱۰ هزار تومان محاسبه میشود، امّا سهمیههای قبلی و سهمیه موجود در کارتهای شخصی شهروندان همچنان به قوّت خود باقی است.
وی با بیان اینکه ۸۴ جایگاه سوخت در استان البرز فعال است، گفت: سوخترسانی مورد نیاز جایگاهها انجام شده و تانکرهای حمل سوخت نیز در حال انجام وظایف خود هستند.
معاون سیاسی استانداری البرز تأکید کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد و خدماترسانی در جایگاهها مانند گذشته ادامه دارد.
سیف درباره نظارت بر جایگاه ها و جلوگیری از دریافت وجه خارج از نرخ مصوب نیز گفت: نظارت بر نحوه عرضه سوخت، موضوعی دائمی است و دستگاه های مسئول این موضوع را به صورت مستمر دنبال میکنند.
وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر تعداد کارتهای سوخت جایگاهها نیز افزایش پیدا کرده تا شهروندانی که نیاز به استفاده از این کارتها دارند، با مشکل کمتری مواجه شوند این اقدام را با هدف پاسخگویی به نیاز شهروندان عنوان کرد.
معاون سیاسی استانداری البرز خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با استفاده از کارت سوخت شخصی خود، مطابق سهمیه های موجود، سوختگیری کنند و در صورت استفاده از کارت جایگاه، نرخ مصوب ۱۰ هزار تومان اعمال خواهد شد.
سیف در پایان این گفتوگو زنده تلویزیونی با مجری سیمای البرز تأکید کرد: با توجه به تأمین مناسب سوخت و استمرار نظارتها، انتظار میرود روند عرضه بنزین در جایگاه های استان البرز بدون اختلال ادامه پیدا کند.