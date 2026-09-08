معاون سیاسی استانداری البرز با اشاره به تغییر نرخ بنزین در بخش عرضه با کارت جایگاه‌ها گفت: تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع سوخت در جایگاه‌های استان پیش‌بینی شده و مشکلی در روند سوخت‌رسانی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قدرت الله سیف، معاون سیاسی استانداری البرز در گفت‌وگو زنده تلفنی با مجری خبر ۲۰ سیمای البرز گفت: از بامداد هفدهم شهریور، نرخ بنزین برای استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود، امّا سهمیه‌های قبلی و سهمیه موجود در کارت‌های شخصی شهروندان همچنان به قوّت خود باقی است.

وی با بیان اینکه ۸۴ جایگاه سوخت در استان البرز فعال است، گفت: سوخت‌رسانی مورد نیاز جایگاه‌ها انجام شده و تانکرهای حمل سوخت نیز در حال انجام وظایف خود هستند.

معاون سیاسی استانداری البرز تأکید کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد و خدمات‌رسانی در جایگاه‌ها مانند گذشته ادامه دارد.

سیف درباره نظارت بر جایگاه‌ ها و جلوگیری از دریافت وجه خارج از نرخ مصوب نیز گفت: نظارت بر نحوه عرضه سوخت، موضوعی دائمی است و دستگاه‌ های مسئول این موضوع را به صورت مستمر دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که در روزهای اخیر تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده تا شهروندانی که نیاز به استفاده از این کارت‌ها دارند، با مشکل کمتری مواجه شوند این اقدام را با هدف پاسخگویی به نیاز شهروندان عنوان کرد.

معاون سیاسی استانداری البرز خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از کارت سوخت شخصی خود، مطابق سهمیه‌ های موجود، سوخت‌گیری کنند و در صورت استفاده از کارت جایگاه، نرخ مصوب ۱۰ هزار تومان اعمال خواهد شد.

سیف در پایان این گفت‌وگو زنده تلویزیونی با مجری سیمای البرز تأکید کرد: با توجه به تأمین مناسب سوخت و استمرار نظارت‌ها، انتظار می‌رود روند عرضه بنزین در جایگاه‌ های استان البرز بدون اختلال ادامه پیدا کند.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، سوخت رسانی
خبرهای مرتبط
۷۰درصد جایگاه‌های سوخت خوزستان وارد مدار شدند
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
نصف جایگاه های سوخت کشور فعال هستند/ حل مشکل سوخت رسانی تا ظهر فردا
تقدیر از ۱۷۵ متصدی جایگاه‌های سوخت چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
‌تغییر مأموریت فراجا در شرایط جنگی‌/ نباید جامعه را امنیتی کنیم
آخرین اخبار
‌تغییر مأموریت فراجا در شرایط جنگی‌/ نباید جامعه را امنیتی کنیم
جانشین فراجا: دغدغه اصلی انتظامی کشور، آرامش مردم است
تعیین تکلیف شهرک گل‌ها در انتظار نتایج مطالعات فنی است
۲۰ جشنواره و بازارچه؛ فرصتی برای رونق بازار صنایع دستی البرز
افزایش بیماری‌های تنفسی؛ کرونا در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته است