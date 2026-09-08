شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای بهینه‌سازی شبکه و صیانت از حقوق مشترکان، دو طرح عملیاتی «سامان» (ویژه تعمیرات پیشگیرانه) و «مهتاب» (ویژه مقابله با مصارف غیرمجاز) را با موفقیت اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در قالب اجرای طرح سامان، عملیات گسترده تعمیر و نگهداری شبکه فشار متوسط با هدف پیشگیری از حوادث و کاهش خاموشی‌ها انجام شد.

محمد صادق برزگری، مجری این طرح، با اشاره به گستردگی ۱۴ هزار کیلومتری شبکه فشار متوسط تحت پوشش این شرکت، اعلام کرد: در جریان این عملیات، ۶ هزار و ۹۸۲ عیب حاد روی یک‌هزار و ۵۵۱ پایه شبکه شناسایی و رفع شد.

همچنین در راستای افزایش طول عمر تجهیزات و بهره‌وری شبکه، ۶۲۴ دستگاه پست (۲۹۹ هوایی و ۳۲۵ زمینی) سرویس و نگهداری شد.

از دیگر دستاورد‌های این طرح می‌توان به تصفیه ۹۳ هزار و ۹۸۳ لیتر روغن ۱۴۶ دستگاه ترانسفورماتور و تعمیر و سرویس ۱۲۸ دستگاه کلید قدرت اشاره کرد.

رویکرد «پیشگیری به‌جای تعمیرات اضطراری» در این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، موجب افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه شده است.

همزمان در جبهه‌ای دیگر، طرح ملی «مهتاب» با محوریت مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی اجرا شد.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر ضرورت برخورد با مصارف نامتعارف، اعلام کرد: در مانور اخیر این طرح، ۱۱۵ فقره برق غیرمجاز جمع‌آوری و یک‌هزار و ۵۰ متر کابل غیرقانونی پاکسازی شد که حاصل آن احصای ۴۴۵ هزار و ۷۸۰ کیلووات‌ساعت انرژی بود.

علاوه بر این، با هدف مدیریت دقیق مصرف و شناسایی تخلفات، ۴۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۵۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که منجر به احصای ۳۳ هزار و ۵۴۰ کیلووات‌ساعت انرژی دیگر شد.

همچنین اقدامات نظارتی این طرح شامل بازدید از ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز، تست ۱۲۵ انشعاب کشاورزی، ۸۵ مورد بررسی مصارف نامتعارف و تست ۲۴ مکان مذهبی بوده است.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری این شرکت نیز با اشاره به نصب ۲۸ شمارشگر و ۶۴ فیوز محدودکننده، تصریح کرد: صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از تضییع انرژی، با تداوم مستمر طرح مهتاب و پایش دقیق تجهیزات اندازه‌گیری با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: برق شیراز 

برچسب ها: طرح سامانه ، شرکت توزیع برق شیراز
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