باشگاه خبرنگاران جوان - در قالب اجرای طرح سامان، عملیات گسترده تعمیر و نگهداری شبکه فشار متوسط با هدف پیشگیری از حوادث و کاهش خاموشیها انجام شد.
محمد صادق برزگری، مجری این طرح، با اشاره به گستردگی ۱۴ هزار کیلومتری شبکه فشار متوسط تحت پوشش این شرکت، اعلام کرد: در جریان این عملیات، ۶ هزار و ۹۸۲ عیب حاد روی یکهزار و ۵۵۱ پایه شبکه شناسایی و رفع شد.
همچنین در راستای افزایش طول عمر تجهیزات و بهرهوری شبکه، ۶۲۴ دستگاه پست (۲۹۹ هوایی و ۳۲۵ زمینی) سرویس و نگهداری شد.
از دیگر دستاوردهای این طرح میتوان به تصفیه ۹۳ هزار و ۹۸۳ لیتر روغن ۱۴۶ دستگاه ترانسفورماتور و تعمیر و سرویس ۱۲۸ دستگاه کلید قدرت اشاره کرد.
رویکرد «پیشگیری بهجای تعمیرات اضطراری» در این طرح، علاوه بر کاهش هزینههای بهرهبرداری، موجب افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه شده است.
همزمان در جبههای دیگر، طرح ملی «مهتاب» با محوریت مقابله با انشعابهای غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی اجرا شد.
احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر ضرورت برخورد با مصارف نامتعارف، اعلام کرد: در مانور اخیر این طرح، ۱۱۵ فقره برق غیرمجاز جمعآوری و یکهزار و ۵۰ متر کابل غیرقانونی پاکسازی شد که حاصل آن احصای ۴۴۵ هزار و ۷۸۰ کیلوواتساعت انرژی بود.
علاوه بر این، با هدف مدیریت دقیق مصرف و شناسایی تخلفات، ۴۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۵۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که منجر به احصای ۳۳ هزار و ۵۴۰ کیلوواتساعت انرژی دیگر شد.
همچنین اقدامات نظارتی این طرح شامل بازدید از ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز، تست ۱۲۵ انشعاب کشاورزی، ۸۵ مورد بررسی مصارف نامتعارف و تست ۲۴ مکان مذهبی بوده است.
محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری این شرکت نیز با اشاره به نصب ۲۸ شمارشگر و ۶۴ فیوز محدودکننده، تصریح کرد: صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از تضییع انرژی، با تداوم مستمر طرح مهتاب و پایش دقیق تجهیزات اندازهگیری با جدیت دنبال میشود.
منبع: برق شیراز