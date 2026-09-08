باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز افزود: البرز با وجود مساحت محدود، به دلیل تنوع اقلیمی، جغرافیای ویژه و برخورداری از فرهنگ و سنّت‌های متنوع، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری روستایی دارد.

وی با بیان این که هدف فقط افزایش تعداد گردشگران نیست، توضیح داد: باید کیفیت خدمات گردشگری را افزایش دهیم و البرز را از یک استان عبوری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز افزود: در این مسیر ضروری است، زیرساخت‌های لازم فراهم شود و گردشگری تجربه‌محور مورد توجه قرار گیرد تا گردشگر بتواند چند روز در روستا اقامت دلنشین داشته باشد و با زندگی، فرهنگ، غذا و صنایع دستی مردم منطقه آشنا شود.

زینالی با تأکید بر نقش مردم محلّی در توسعه گردشگری به مخاطبان نگاه مردم گفت: اگر جامعه محلی فقط تماشاگر باشد، پیشرفت و رشد صنعت گردشگری پایدار نخواهد بود، در این میان مردم باید خود را شریک این فعالیت اقتصادی بدانند.

وی با اشاره به این که زنان روستایی می‌توانند با عرضه غذاهای محلی، گردشگری خوراک و تولید صنایع دستی، سهم مهمی در اقتصاد گردشگری داشته باشند تصریح کرد: جوانان روستایی نیز می‌توانند در حوزه راهنمایی گردشگران و ارائه خدمات فعالیت کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز به مخاطبان سیمای البرز گفت: در کنار مشارکت مردم، دسترسی مناسب، اینترنت، آب، برق، گاز، خدمات پذیرایی و اقامتی و امکانات اولیه درمانی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعه گردشگری روستایی است.

وی به تجربه برخی مناطق استان اشاره کرد و افزود: در منطقه ولایت‌رود و دیزین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری به افزایش حضور گردشگران و شکل‌گیری مهاجرت معکوس کمک کرده است.

زینالی همچنین از اجرای طرح مرمت بخشی از بافت روستایی در طالقان خبر داد و گفت: خانه آیت الله طالقانی با همکاری دستگاه‌های متعدد طبق تصمیم گیری های اجرایی به یک مرکز فرهنگی تبدیل می‌شود و گذر این روستا نیز مرمت خواهد شد تا برای حضور گردشگران آماده شود.

وی تأکید کرد: پیشرفت گردشگری باید همراه با حفاظت از طبیعت و فرهنگ روستاها باشد و با آموزش گردشگران و مشارکت جوانان محلی می‌توان گردشگری سبز را در روستاهای استان البرز گسترش داد.