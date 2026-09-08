باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان امروز سهشنبه اعلام کرد که تعدادی از تاسیسات و سایتهای بخش انرژی در منطقه جنوبی این کشور هدف حمله قرار گرفتهاند. او اعلام کرد که مقامات ذیصلاح مقابله با این حملات و اتخاذ اقدامات لازم را آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، این منبع توضیح داد که این حملات باعث آتشسوزی در تعدادی از نقاط شده و منجر به توقف برخی فعالیتهای عملیاتی شده است، در حالی که تیمهای میدانی متخصص در حال مهار آتشسوزی، ایمنسازی مکانها و ارزیابی خسارات هستند.
این خبرگزاری افزود که این حملات همچنین منجر به جراحات با شدتهای مختلف برای تعدادی از شهروندان و ساکنان شده است و خاطرنشان کرد که مراقبتهای پزشکی لازم به مجروحان ارائه میشود.
این منبع سعودی تایید کرد که مقامات ذیصلاح همچنان به مقابله با پیامدهای این حملات ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی تاسیسات و کارگران و تداوم کار، مطابق با برنامههای عملیاتی مصوب، انجام میدهند.
گزارشها از حملات گسترده یمن به اهداف متعدد در عربستان سعودی حکایت دارد. بر اساس اخبار رسیده، موج جدیدی از موشکها و پهپادها از یمن به سمت شهر ابها و سایر نقاط عربستان شلیک شده است.
شبکه المسیره یمن نیز از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف عربستان از جمله ابها، خمیس مشیط و جیزان خبر داده است. همچنین گزارشها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی ملک خالد در استان خمیس مشیط است.
منبع: اسپوتنیک