رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از پرداخت بیش از ۸۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال به گندم‌کاران استان خبر داد و گفت میزان خرید تضمینی گندم در کردستان تا ۱۵ شهریورماه از مرز ۶۷۴ هزار تن عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- سعدی نقشبندی  اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون، ۶۷۴ هزار و ۶۷۳ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ۶۷۴ هزار و ۸۶ تن آن در سامانه سیبا و ۶۶۷ هزار و ۹۷۸ تن در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده است.

وی افزود: وجه گندم خریداری‌شده تاکنون بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال بوده و جایزه گندم خریداری‌شده نیز به بیش از ۱۳۳ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال رسیده که مجموع این دو رقم را به ۳۳۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال می‌رساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب کشاورزان واریز شده، گفت: تاکنون بیش از ۸۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال از این رقم به کشاورزان پرداخت شده است.

نقشبندی با اشاره به وضعیت شهرستان‌های استان گفت: شهرستان بیجار با خرید تجمعی ۱۳۵ هزار و ۵۲۶ تن در صدر شهرستان‌های استان قرار دارد و دیواندره و سقز نیز به‌ترتیب با ۱۳۲ هزار و ۵۴۱تن و ۱۱۷ هزار و ۴۶ تن، در رتبه‌های بعدی خرید گندم استان جای گرفته‌اند.

برچسب ها: کردستان ، خرید گندم ، جهاد کشاورزی
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