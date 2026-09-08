نایب‌رئیس مجلس خطاب به ترامپ گفت: پس از انهدام پایگاه‌هایتان در هتل‌ها آواره شدید لذا خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور) که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در نطق پیش از دستور خود، گفت: یوم‌الله ۱۷ شهریور نماد شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران، یادآور حماسه آفرینی و ایستادگی بزرگانی است که عطای زندگی خاکی را به شهد شیرین شهادت بخشیدند و لبیک گویان به دیار باقی شتافتند و آنان با شهادت خویش زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی شدند و نشان دادند هیچ چیز نمی‌تواند اراده پولادین و ایمان راستین مردان خدا را شکست دهد.

وی افزود: فرا رسیدن سالروز یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ را گرامی می‌داریم و به روان پاک آنان و روح پرفتوح امام شهیدان و قائد شهید امت و همچنین به روح شهدای واقعه دردناک حمله به مراسم عروسی در سیریک درود می‌فرستیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این جنایت به هیچ وجه یک اشتباه فنی نیست و نوع موشک استفاده شده تا فاصله این مراسم با دکل مخابراتی نیز گواه این مدعاست که این یک جنایت جنگی است.

 وی تصریح کرد: این جنگ ابهت پوشالی آمریکا را نابود کرد و مردم دنیا و وجدان‌های بیدار ملت‌های آزاده جهان، امروز واقعیت‌ها را با وضوح بهتری می‌بینند، آنها قضاوت می‌کنند که اگر آمریکای جنایتکار با علم و مبتنی بر تکنولوژی‌های دقیق خودش، این مراسم عروسی را به عزا تبدیل کرده است، در این صورت سندی به سایر اسناد اثبات تروریستی بودن این دولت اضافه می‌شود و اگر حتی بپذیریم که این فاجعه ناشی از یک اشتباه فنی بوده است، اثبات می‌شود که این عقاب کاغذی، کلاغی بیش نبوده است.

نیکزاد بیان کرد: اینک هواپیما‌های به ظاهر پیشرفته‌تان ساقط شوند، مراکز و تجهیزات حساسشان مورد اصابت قرار گیرد و به فرض موشک‌های فوق پیشرفته‌شان با ۳۰۰ متر اختلاف در یک مراسم عروسی فرود آیند، نشان از این دارد که رئیس جمهور آمریکا بیش از شعار موهوم "عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم" باید بیشتر به دنبال این شعار باشد که" چطور شکست‌های مفتضحانه خود را بپوشانند. "

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این جنگ را مبتنی بر طراحی‌های دقیق و راهبردی پیش می‌برد، همه توان نظامی و تاکتیک‌های طراحی شده خود را یکجا استفاده نمی‌کند و همزمان با اتکا به توانمندی‌های فنی و ایمانی نیرو‌های مسلح مقتدر و مومن خود ابزار‌ها و تاکتیک‌های جدید را طراحی می‌کند.

نیکزاد یادآور شد: آنچه در هدف قرار گرفتن ناو‌های جنگی آمریکا و انهدام مراکز استقرار فرماندهان نظامی آنها اتفاق افتاد تنها گوشه‌ای از این توانمندی‌ها بود. توصیه ما به دولت متوهم آمریکا این است که بیشتر از این آبروی نداشته خود را بر باد ندهند و هرچه زودتر منطقه غرب آسیا و خلیج فارس را ترک کنند.

نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد: شما در این منطقه پایگاه ساختید و امروز پس از انهدام آنها توسط نیرو‌های مسلح مقتدر ما مجبور هستید در هتل‌ها آواره شوید، با ناوهایتان مانور قدرت دادید و به همسایگان ما رویای امنیت فروختید، ولی امروز با مشاهده افسردگی و خودکشی سربازان تان مجبورید در سواحل تایلند لنگر بیندازید، برای کشتی‌های ایرانی ایجاد مزاحمت کردید و با اصابت موشک‌های بالستیک به ناوهایتان مواجه شدید، خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ با آمریکا ، قیام ۱۷ شهریور
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