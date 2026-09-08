باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند فضاهای پارک در کلانشهر تهران گفت: «با هدف نظمبخشی به فضای پارک و بهبود چرخه ترافیک شهری، طرح جامع ساماندهی پارک حاشیهای در مناطق ۳، ۶ و ۷ پایتخت که از مناطق مهم و پهنههای اصلی کار و فعالیت محسوب میشوند، عملیاتی خواهد شد.»
علیمردانی با بیان اینکه این طرح پیش از این در مناطق ۱، ۴، ۵ و ۲۲ با موفقیت اجرا شده و بازخوردهای مثبتی به همراه داشته است، افزود: «در فاز جدید، ۱۴ هزار و ۱۵۰ فضای پارک در معابر اصلی مناطق ۳، ۶ و ۷ تحت پوشش سامانه مدیریت پارک حاشیهای قرار میگیرند که این اقدام، گامی زیرساختی و مهم در راستای مدیریت بهینه فضاهای شهری و تسهیل تردد شهروندان است.»
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به آمار کل این طرح در پایتخت تصریح کرد: «در حال حاضر ۳۲ هزار فضای پارک در سطح شهر تحت پوشش سامانه پارک حاشیهای قرار دارند و با اضافه شدن ظرفیت مناطق جدید، این رقم به حدود ۴۶ هزار فضای پارک در سراسر تهران افزایش مییابد که میتواند تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک مناطق مرکزی داشته باشد.»
وی در تشریح مزایای اجرای این طرح برای شهروندان اظهار داشت: «پیادهسازی طرح پارک حاشیهای، فراتر از یک موضوع انضباطی، مزایای متعددی از جمله برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به فضاهای پارک، کاهش چشمگیر ترددهای غیرضروری ناشی از جستوجوی جای پارک، کاهش آلودگی هوا و مدیریت تقاضای سفر را به همراه دارد.»
علیمردانی در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت در اجرای این طرح گفت: «شهروندان محترم میتوانند برای مشاهده جزئیات مربوط به عوارض پارک حاشیهای، سوابق و اطلاع از فضاهای پارک پر و خالی معابر ساماندهی شده به اپلیکیشن «شهرزاد» مراجعه نمایند.»