باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت منطقه آزاد کیش در راستای راهبرد کلان تبدیل دارایی‌های بلاتکلیف به منابع مولد سرمایه‌گذاری، طی ۲۰ ماه گذشته گام‌های مؤثری برای حفاظت از انفال و دارایی‌های عمومی برداشته است. این روند که با بازپس‌گیری اولیه حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی آغاز شده بود، اکنون با پیگیری‌های مستمر و طی فرآیندهای قانونی، به آزادسازی ۴۱۱ هکتار زمین در قالب ۷۵ پرونده راکد رسیده است.

ارزش برآوردی اراضی آزادسازی‌شده بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. علاوه بر این، رفع تصرف بیش از ۶۶۴ هزار مترمربع از اراضی ملی، بخشی دیگر از کارنامه عملیاتی این منطقه در حفاظت از منابع عمومی محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این اقدامات، تعیین‌تکلیف ۱۸ پروژه و پرونده سنواتیِ متوقف‌شده، زمینه بازگشت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بلوکه‌شده را به چرخه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

همچنین، بر اساس آمار ارائه‌شده، در همین بازه زمانی ۲۰ ماهه، حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری جدید منعقد شده و فرآیند اجرای بخشی از این پروژه‌ها با مشارکت فعال بخش خصوصی آغاز شده است که نویدبخش رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در جزیره کیش خواهد بود.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش