رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:در یک سال اخیر و در شرایط بحرانی، هرگز سنگر تولید و امنیت غذایی کشور را خالی نکرده‌ایم که براین اساس کمبودی در تامین غذا نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در سومین همایش  اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر لزوم تقویت تعامل میان نهادهای صنفی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید و تضمین امنیت غذایی کشور گفت: اتاق اصناف کشاورزی به‌عنوان بزرگترین تشکل اجتماعی بخش کشاورزی کشور، با برخورداری از ظرفیت‌های فراگیر، اطلاعات دقیق و میدانی را به عنوان بازوی تصمیم‌ساز در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

به گفته وی، اتاق اصناف کشاورزی صدای گویای کشاورزان است و معتقدیم با بهره‌گیری از این ساختار می‌توان گام‌های موثری در جهت رفع مشکلات صنفی برداشت.

عالمی ادامه داد: با اتخاذ ابتکار عمل در حوزه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری منطقی محصولات در وزارت جهاد کشاورزی، مطالبه‌گری جامعه کشاورزی را به خوبی درک کرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به توافقات جدید در راستای تسهیل امور اداری کشاورزان بیان کرد: با توافقات انجام شده، فرآیند صدور شناسنامه کشاورزی که پیش‌تر مستلزم صرف وقت و هزینه گزاف برای تردد کشاورزان به شهرها بود، اکنون با هزینه‌ای کمتر از ۱۰ درصد نرخ قانونی و به شیوه‌ای تسهیل‌شده انجام می‌پذیرد و این خدمت از امروز با همکاری تیم‌های فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی می‌شود. گفتنی است با هزینه کمتر از ۱۰ درصد قیمت پستی، با اداره پست تمام زراعت کشور دارای کد پستی می شود.

به گفته وی،  توافقنامه‌های جدید با اتحادیه‌های مربوطه و سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی امضا می شود که  این تفاهم‌نامه‌ها با هدف تسریع در صدور پروانه‌ها و تقویت بخش ترویج و آموزش کشاورزی منعقد شده‌اند که یکی از وظایف اصلی و حیاتی در حوزه کشاورزی مدرن محسوب می‌شود.

عالمی با بیان اینکه کمبودی در تامین غذا نخواهیم داشت، تصریح کرد: ما در یک سال اخیر و در شرایط بحرانی، هرگز سنگر تولید و امنیت غذایی کشور را خالی نکرده‌ایم. اتاق اصناف کشاورزی به نمایندگی از میلیون‌ها فعال این حوزه، با قدرت در کنار مردم و دولت ایستاده است و اجازه نخواهد داد امنیت غذایی کشور که خط قرمز ماست، دچار آسیب شود. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که استوار و محکم پای کار تولید ایستاده‌ایم.

 
برچسب ها: تامین غذا ، امنیت غذایی ، بخش کشاورزی
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