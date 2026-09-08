باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در سومین همایش اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر لزوم تقویت تعامل میان نهادهای صنفی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید و تضمین امنیت غذایی کشور گفت: اتاق اصناف کشاورزی به‌عنوان بزرگترین تشکل اجتماعی بخش کشاورزی کشور، با برخورداری از ظرفیت‌های فراگیر، اطلاعات دقیق و میدانی را به عنوان بازوی تصمیم‌ساز در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

به گفته وی، اتاق اصناف کشاورزی صدای گویای کشاورزان است و معتقدیم با بهره‌گیری از این ساختار می‌توان گام‌های موثری در جهت رفع مشکلات صنفی برداشت.