باشگاه خبرنگاران جوان - در فاصله‌ی ۸۰ کیلومتری از شهرکرد، جایی که کوه‌های سرسخت زاگرس به رودخانه‌ای خروشان و باغات متراکم پیوند می‌خورند، پدیده‌ای نهفته است که با نام «چشمه سرداب رستم‌آباد» شناخته می‌شود؛ یکی از سردترین چشمه‌های خاورمیانه که حالا نه تنها به قطب تولید باکیفیت‌ترین ماهی‌های سردآبی کشور، بلکه به پناهگاهی برای آرامشِ ذهن و تجربه‌ی سلامتِ محض تبدیل شده است.

در فاصله ۸۰ کیلومتری از شهرکرد در مسیر پرپیچ‌وخم و کوهستانی که به شهرستان «اردل» ختم می‌شود، رازی نهفته است که تنها جویندگانِ بکری طبیعت آن را می‌یابند.

مسیر ۸۰ کیلومتری از شهرکرد به سمت اردل خودِ سفر است؛ گذر از دل کوه‌های استوار زاگرس استشمام عطر گیاهان کوهی و تماشای چشم‌انداز‌های کم‌نظیری که در هر پیچ جاده مسافران را به توقفی کوتاه واداشته است.

اما در نهایت آنچه در ۱۰ دقیقه پس از ترک جاده آسفالت در انتظار مسافران است، پدیده‌ای شگفت‌انگیز به نام «چشمه سرداب رستم‌آباد» است. این منطقه، بر فراز رودخانه‌ای خروشان که در ژرفای دره جاری است باغات انبوه و سرسبزی را در آغوش گرفته که گویی نگهبانِ این بهشتِ پنهان هستند.

شکوهِ سرداب؛ معجزه‌ای در دل کوهستان

چشمه سرداب رستم‌آباد نه تنها به دلیل زیبایی بصری بلکه به جهت ویژگی‌های طبیعی‌اش یکی از سردترین چشمه‌های خاورمیانه شناخته می‌شود. جوشش سهمگین آب از دل صخره‌ها با دمایی نزدیک به صفر (هم‌دما با یخ ذوب‌شده)، تجربه‌ای متمایز از خنکای مطلق را برای گردشگران رقم می‌زند. زلالی آب به حدی است که حرکت سنگ‌ریزه‌های بستر رودخانه تصویری شفاف از پاکیِ این زیست‌بوم ارائه می‌دهد. این مکان نه تنها یک جاذبه دیدنی، بلکه یک پناهگاه آرامش‌بخش برای گریختن از هیاهوی زندگی مدرن و لمسِ مستقیمِ نیروی حیات‌بخش طبیعت است.

پیوندِ سلامت و طبیعت؛ قطب شیلات کشور

اهمیت رستم‌آباد فراتر از گردشگری است. کیفیت بی‌نظیر آب‌های سرد و معدنی این منطقه، آن را به قطب تولید باکیفیت‌ترین ماهی‌های سردآبی کشور تبدیل کرده است.

در واقع اینجا محل تلاقی «گردشگری» و «تغذیه سلامت‌محور» است. قزل‌آلا و ماهی سالمون پرورش‌یافته در این منطقه به دلیل رشد در اکوسیستمِ کاملاً پاک و آب‌های غنی از نظر ارزش غذایی، امگا ۳ و سلامت بافت در زمره برترین نمونه‌های کشور قرار دارند. حضور در این منطقه فرصتی است تا علاوه بر تماشای طبیعت، از طعمِ اصیل و تازه ماهی صیدشده در همان لحظه بهره‌مند شوید؛ تجربه‌ای که علاوه بر لذتِ چشایی، سوختی سالم و مقوی برای قلب و سیستم عصبی شما به همراه دارد.

راهنمای رسمی سفر و نکات گردشگری

بهترین زمان برای بازدید از این منطقه، فصل‌های بهار و تابستان است. دسترسی به چشمه از جاده اصلی رستم‌آباد مستلزم طی کردن یک مسیر کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای است؛ لذا پیشنهاد می‌شود از وسایل نقلیه مناسب برای تردد در مسیر‌های کوهستانی و روستایی استفاده نمایید.

با توجه به دمای بسیار پایین آب و تغییرات دمایی کوهستان، همراه داشتن لباس گرم حتی در فصول گرم سال الزامی است. همچنین جهت پیاده‌روی در حاشیه دره و مسیر‌های باغی، استفاده از کفش مناسب کوه‌پیمایی توصیه می‌شود.

در بازدید از این منطقه، نسبت به حفاظت از پاکیزگی آب رودخانه و محیط‌زیستِ پیرامون چشمه نهایت دقت را انجام داد. از رهاسازی هرگونه زباله اکیداً خودداری شود تا این اکوسیستم بکر برای آیندگان حفظ گردد. این منطقه فرصتی استثنایی برای تهیه ماهی تازه فراهم آورده است. گردشگران می‌توانند با مراجعه به مراکز شیلات مجاز منطقه، از سلامت و تازگی محصولات دریایی اطمینان حاصل کنند.

منبع: فارس