باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر جهانگیر طی تماس تلفنی با بازرس کل استان کردستان، از آخرین وضعیت رسیدگی به مجروحان و روند درمانی آنان جویا شد و گزارشی از نحوه امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان دریافت کرد. بازرس کل استان کردستان نیز در این تماس، شرح مبسوطی از روند بررسی‌های انجام‌شده ارائه داد.

بر اساس این گزارش، به دستور رئیس سازمان بازرسی، تیمی تخصصی با حضور در محل حادثه، مأموریت یافته تا ابعاد وقوع آن را به‌طور جامع بررسی کند. شناسایی علل و عوامل مؤثر در بروز حادثه، ارزیابی عملکرد و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول از جمله راهداری، پلیس راه، اورژانس، هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از جمله محور‌های این بررسی اعلام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این تماس تلفنی بر لزوم بررسی دقیق، مستند و بدون اغماض تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش جامع نتایج برای اتخاذ تصمیمات لازم شد.

دکتر جهانگیر افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی باید در راستای صیانت از حقوق عامه و استیفای حقوق آسیب‌دیدگان انجام شود تا با شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی، از تکرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.

وی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه، برای مجروحان آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد.

منبع: روابط عمومی بازرس کل استان