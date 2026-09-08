باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی، وزیر نیرو صبح امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح برقرسانی در چاهمبارک شهرستان عسلویه، با ابراز خرسندی از مشارکت عمومی در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، از رفع مشکلات ناترازی برق در کوتاهمدت خبر داد.
وزیر نیرو با بیان اینکه دولت برای تحقق اهداف کلان انرژی برنامههای ویژهای دارد، اظهار داشت: خدا را شاکر هستم که به اطلاع شما برسانم که دیروز فرمان امام شهید به اجابت رسید و ما موفق شدیم در حقیقت نیروگاههای خورشیدی احداث شده را وارد سبد دارایی خانوارها کنیم.
علیآبادی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این طرح، افزود: در کمتر از ۶ تا ۷ ساعت، تمام سهام عرضه شده مورد استقبال قرار گرفت و مردم با سرمایههای خُرد خود، علیرغم محدودیتهای تعیین شده برای خرید، این سبد را خریداری کردند که این نشاندهنده اعتماد و همراهی ملت است.
وی با بیان اینکه وضعیت تأمین انرژی در حال بهبود است، تصریح کرد: با کمک مردم در وضعیت خوبی قرار میگیریم و به شما قول میدهم که بهزودی مشکلات برطرف شود. تقریباً ظرف همین یکی دو روز آینده نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد؛ هرچند ممکن است رفع کامل برخی موارد زمانبر باشد، اما تلاش ما این است که خبرهای خوب را هرچه سریعتر به مردم برسانیم.
وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه انرژی، خاطرنشان کرد: مردم کماکان باید در زمینه مصرف همکاری کنند تا انشاءالله بتوانیم با همدلی در مقابل این دشمن غدار، عملکردی شایسته ملت بزرگ ایران داشته باشیم.
علیآبادی در پایان با دعوت از مردم برای استفاده صحیح از منابع انرژی، تصریح کرد: امیدواریم با اتکا به این همراهی و مدیریت صحیح، بتوانیم بر چالشها غلبه کنیم و خدمات پایدار به مردم ارائه دهیم.
وزیر نیرو گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار، میتواند زمینه مشارکت مردم در طرحهای اقتصادی و بهرهمندی آنان از منافع این حوزه را فراهم کند.
عباس علیآبادی روز سهشنبه در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاهمبارک عسلویه با اشاره به عرضه سهام صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی «نور» گفت: روز گذشته فرمان امام شهید به اجابت رسید و موفق شدیم عواید حاصل از نیروگاههای خورشیدی احداثشده را از مسیر صندوق سرمایهگذاری به سفره مردم ببریم.
وزیر نیرو اضافه کرد: در مدت کوتاهی تمامی سهام عرضهشده نیروگاههای خورشیدی با استقبال مردم مواجه شد و مردم با سرمایههای خرد خود در این سبد سرمایهگذاری کردند.
علیآبادی این اقدام را گامی در راستای مردمیسازی سرمایهگذاری در صنعت برق دانست و گفت: طرحهای توسعه صنعت برق در سراسر کشور با جدیت در حال پیگیری است و با اتکا به توان متخصصان داخلی، مشکلات این حوزه بهزودی برطرف میشود.
وی افزود: مسائل صنعت برق در استان بوشهر با جدیت در حال پیگیری است و با همکاری مردم، در مسیر رسیدن به شرایط بهتر قرار داریم. با همت متخصصان داخلی و پیگیریهای مستمر، مشکلات حوزه برق استان بوشهر و دیگر نقاط کشور بهزودی برطرف خواهد شد.
وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق گفت: از مردم درخواست داریم با مصرف بهینه برق، همچنان با وزارت نیرو همکاری کنند تا بتوانیم از شرایط موجود با موفقیت عبور کنیم.
علیآبادی ادامه داد: با همراهی و همکاری مردم میتوانیم در برابر دشمنان عملکردی درخور شأن ملت ایران داشته باشیم و از ظرفیتهای موجود برای تأمین پایدار برق استفاده کنیم.