باشگاه خبرنگاران جوان ـ حوزه بسیج دانش‌آموزی شهید جواد مسلمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای آماده‌سازی فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید، اقدامات بهسازی و زیباسازی مدارس در این منطقه عملیاتی شده است.

سرگرد مرتضی نیک‌بختی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، چهار آموزشگاه دیگر نیز تا پایان شهریورماه و پیش از بازگشایی رسمی مدارس، به‌طور کامل رنگ‌آمیزی و بهسازی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نسل جوان در فعالیت‌های عمرانی گفت: حضور داوطلبانه دانش‌آموزان در کنار جهادگران، علاوه بر تسریع در روند آماده‌سازی مدارس، زمینه‌ساز تقویت روحیه مشارکت‌جویی، حس مسئولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ کار جهادی در میان دانش‌آموزان شده است.

منبع خبر: صداوسیما