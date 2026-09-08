در آستانه بازگشایی مدارس، طرح رنگ‌آمیزی و زیباسازی فضاهای آموزشی منطقه توکهور و هشتبندی با هم‌افزایی گروه‌های جهادی و مشارکت فعال دانش‌آموزان در حال اجراست.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ حوزه بسیج دانش‌آموزی شهید جواد مسلمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای آماده‌سازی فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید، اقدامات بهسازی و زیباسازی مدارس در این منطقه عملیاتی شده است.

سرگرد مرتضی نیک‌بختی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، چهار آموزشگاه دیگر نیز تا پایان شهریورماه و پیش از بازگشایی رسمی مدارس، به‌طور کامل رنگ‌آمیزی و بهسازی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نسل جوان در فعالیت‌های عمرانی گفت: حضور داوطلبانه دانش‌آموزان در کنار جهادگران، علاوه بر تسریع در روند آماده‌سازی مدارس، زمینه‌ساز تقویت روحیه مشارکت‌جویی، حس مسئولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ کار جهادی در میان دانش‌آموزان شده است.

منبع خبر:  صداوسیما

برچسب ها: رنگ آمیزی ، مدارس ، هرمزگان
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