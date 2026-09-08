رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان آستارا گفت: در پی تشدید گشت‌های حفاظتی تالاب استیل، دو متخلف که اقدام به قطع درختان توسکا کرده بودند توسط مأموران محیط‌زیست آستارا دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک  اظهارکرد: در راستای افزایش گشت و کنترل‌های محیط‌بانان دو نفر متخلف که به صورت غیر قانونی اقدام به قطع درختان توسکا تالاب استیل این شهرستان را می‌کردند دستگیر شدند. 
سلامی اظهارکرد: با توجه به کاهش تراز آب تالاب و بیرون آمدگی درختان از آب این متخلفان به منظور تهیه هیزم و زغال اقدام به قطع درختان توسکا تر و خشک کرده بودند و قصد داشتند که چوب‌ ها را با استفاده از یک دستگاه خودروی نیسان و ادوات دیگر منتقل کنند که توسط مامورین یگان محیط زیست متوقّف و   حجم قابل توجهی از مقطوعات درخت توسکا و یک دستگاه اره موتوری از متخلفان کشف و ضبط شد .
سلامی با تأکید بر اهمیت درختان توسکا در بستر تالاب گفت: این گونه علاوه بر زیبایی منحصر به فردی که به تالاب داده به دلیل ویژگی‌های طبیعی، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری اکوسیستم تالاب و زاد ولد حیات وحش ایفا می‌کند و از فاکتورهای اصلی زیستگاهی تالاب استیل به شمار می‌رود.
رئیس اداره محیط‌زیست‌آستارا در پایان از عموم مردم و بهره‌برداران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام شده به اداره محیط‌زیست گزارش دهند تا از تخریب زیست‌بوم ارزشمند تالاب جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: درختان ، آستارا ، توسکا
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