باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک اظهارکرد: در راستای افزایش گشت و کنترلهای محیطبانان دو نفر متخلف که به صورت غیر قانونی اقدام به قطع درختان توسکا تالاب استیل این شهرستان را میکردند دستگیر شدند.
سلامی اظهارکرد: با توجه به کاهش تراز آب تالاب و بیرون آمدگی درختان از آب این متخلفان به منظور تهیه هیزم و زغال اقدام به قطع درختان توسکا تر و خشک کرده بودند و قصد داشتند که چوب ها را با استفاده از یک دستگاه خودروی نیسان و ادوات دیگر منتقل کنند که توسط مامورین یگان محیط زیست متوقّف و حجم قابل توجهی از مقطوعات درخت توسکا و یک دستگاه اره موتوری از متخلفان کشف و ضبط شد .
سلامی با تأکید بر اهمیت درختان توسکا در بستر تالاب گفت: این گونه علاوه بر زیبایی منحصر به فردی که به تالاب داده به دلیل ویژگیهای طبیعی، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری اکوسیستم تالاب و زاد ولد حیات وحش ایفا میکند و از فاکتورهای اصلی زیستگاهی تالاب استیل به شمار میرود.
رئیس اداره محیطزیستآستارا در پایان از عموم مردم و بهرهبرداران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانههای اعلام شده به اداره محیطزیست گزارش دهند تا از تخریب زیستبوم ارزشمند تالاب جلوگیری شود.
منبع: روابط عمومی