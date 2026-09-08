مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۶۷ درصدی صادرات کالا از پایانه مرزی میلک طی پنج ماهه  سالجاری  داد .

باشگاه خبرنگاران جوان  - شهرام مبارکی اظهار کرد:در پنج ماهه نخست سالجاری ۲۱۳ هزار و ۵۰ تن کالا توسط ۸ هزار و ۲۶۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی صادر شده است.

وی با اشاره به عمده کالاهای صادرشده از پایانه مرزی میلک ادامه داد: هیدروکربن، سیمان و فرآورده‌های لبنیاتی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی در این مدت بوده‌اند که بخش قابل توجهی از جریان صادرات از این مرز را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان افزود: به طور متوسط روزانه  حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد می‌کنند که این حجم تردد، بیانگر جایگاه مهم میلک در جابه‌جایی کالا و مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان است.

مبارکی یادآور شد:پایانه مرزی میلک به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مرزی شرق کشور، نقش قابل توجهی در توسعه مبادلات تجاری و صادرات کالا به افغانستان و بازارهای منطقه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: افزایش ۶۷ درصدی صادرات از پایانه مرزی میلک نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مرز در توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرزی است.

مبارکی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن میلک در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و دسترسی به بازارهای منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و تقویت نقش سیستان و بلوچستان در تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: حمل ونقل جاده ای ، صادرات کالا
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