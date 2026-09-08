باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت که یکی از مهم‌ترین مسائل، شیوه تأمین منابع مالی است که در شرایط کنونی نیازمند راهکارهای جدید و ساماندهی است.

وی با مقایسه وضعیت فعلی با طرح مسکن مهر، خاطرنشان کرد که تغییر نسبتِ آورده متقاضیان به تسهیلات بانکی، موجب شکل‌گیری مطالبات و مشکلات انباشته‌ای شده است که رسیدگی به آن‌ها اولویت دارد. آشوری تازیانی افزود: اگرچه مدل سه‌ضلعی «دولت، پیمانکار و مردم» در برخی بخش‌ها با چالش مواجه شده بود، اما طی ماه‌های اخیر تدابیری برای ایجاد گشایش در شیوه‌های تأمین مالی اتخاذ شده است.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان، گفت: می‌توان از منابع شرکت‌هایی نظیر «ستاره خلیج فارس» و مدل‌های متنوع تأمین مالی از طریق رسوب درآمدهای آن‌ها در بانک‌ها برای پیشبرد طرح‌ها استفاده کرد.

وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم تأکید کرد و افزود: مردم باید از روند اجرای پروژه‌ها و تعداد واحدهای تحویل شده مطلع باشند؛ چرا که این شفافیت، موجب امیدبخشی به جامعه می‌شود.

آشوری تازیانی در پایان با تعیین هدف‌گذاری برای تعیین تکلیف حدود ۱۲۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال جاری، اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی، باید از ظرفیت تسهیلات، صندوق‌ها و منابع دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی برای کمک به دهک‌های یک تا چهار استفاده کرد تا بخشی از گره‌های موجود در این حوزه باز شود.

منبع: اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان