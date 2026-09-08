باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان، با اشاره به تفاوت میان ضوابط معاملات ثانویه در مسکن مهر و واحدهای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در مسکن مهر دستورالعملی تحت عنوان «معاملات ثانویه» وجود داشت که بر اساس آن، امکان جابه‌جایی واحد برای مالک اعیانی مجموعه فراهم بود، اما در حال حاضر و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، امکان واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد.

وی افزود: جابه‌جایی، خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن در شرایط فعلی تخلف محسوب می‌شود، چراکه بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز به‌صورت قطعی واگذار نشده‌اند. ادامه این روند می‌تواند زمینه بروز تخلفات بعدی و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد را در سراسر کشور فراهم کند.

رضایی تأکید کرد: تا امروز دستورالعملی برای خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن ابلاغ نشده است و بنابراین هرگونه خرید و فروش این واحدها تخلف محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در ادامه درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن این شهر گفت: فاز یک پروژه‌های «نیما» و «بهراد» که آماده افتتاح در شهریورماه هستند، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده‌اند.

وی ادامه داد: برای این پروژه‌ها درخواست ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه از صندوق ملی مسکن داشته‌ایم که تاکنون تخصیص پیدا نکرده، هرچند مراحل اداری آن در حال طی شدن و به اتمام رسیدن است.

رضایی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای این پروژه‌ها گفت: تسهیلاتی که تاکنون برای پروژه‌ها تصویب شده، ۵۵۰ میلیون تومان است که بر اساس توافق انجام‌شده با بانک مسکن، مقرر شده این رقم مطابق آخرین مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

وی درباره طول دوره مشارکت این پروژه‌ها نیز اظهار کرد: دوره مشارکت از زمان آزاد شدن نخستین قسط تسهیلات محاسبه می‌شود و در پروژه‌های مورد اشاره، این دوره نزدیک به چهار سال به طول انجامیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان افزود: طولانی شدن دوره مشارکت به دلیل تفکیک پروژه‌ها به بخش‌های مختلف از جمله «نیما یک»، «بهراد یک» و «بهراد دو» بوده است.

رضایی خاطرنشان کرد: تلاش ما این بوده است متقاضیانی که در دوره‌های اعلام‌شده به تعهدات خود عمل کرده و واریزی‌های خود را انجام داده‌اند، بتوانند با حداقل قیمت و کمترین سود دوره مشارکت، دفترچه اقساط خود را دریافت کنند و در واحدهای خود ساکن شوند.

وی با اشاره به توافق انجام‌شده درباره کاهش سود دوره مشارکت گفت: سود دوره مشارکت ۵ درصد تعیین شده و بانک نیز با دولت درباره کاهش سود بانکی به ۲۳ درصد به توافق رسیده است.