جلسه هماهنگی سرپرستان کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا با مسئولان کمیته برگزاری و شورای المپیک آسیا که در پی کمبود محل اسکان تشکیل شده بود، پس از اعتراضات مکرر نیمه کاره خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: در پی عدم پیش بینی‌های لازم و ضعف کمیته برگزاری بازی‌ها در ارائه خدمات، برای حل مشکل اسکان و تخت‌های مورد نیاز، نشست مشترکی با حضورسرپرستان کاروان‌های اعزامی کشور‌ها و مسئولان کمیته برگزاری بازی‌ها و OCA تشکیل گردید که در پی اعتراضات مکرر سرپرستان کاروان‌ها از ناآمادگی میزبان در تامین اسکان و سیستم حمل و نقل مناسب، این نشست به چالش کشیده و در نهایت نیمه کاره خاتمه یافت و مسئولان شورای المپیک آسیا اعلام کردند که خودشان نشستی برگزار و تصمیمات اتخاذ شده را اعلام خواهند کرد.

وی ادامه داد:تقریبا از اوایل سال گذشته بود که به شخصه به عدم تجربه و تغییرات پی در پی در تصمیمات کمیته برگزاری بازی‌ها اعتراضاتی داشته و عنوان کردم با این روند قطعا بازی‌ها دچار مشکل می‌شود ودر حال حاضر و در عمل هم می‌بینیم در حالیکه شمارش معکوس افتتاحیه بازی‌ها شروع شده و سرپرستان کشور‌های آسیایی در ناگویا حضور دارند و تیم‌های مختلف در حال ورود به محل برگزاری رقابت‌ها هستند، هنوز مشکلات اسکان و کمبود تخت و ترانسفر بر قوت خود باقی است بطوریکه برای جبران کمبود تخت، کمیته برگزاری تصمیم گرفت ظرفیت بسیاری از اتاق‌ها را از سه تخت به چهار تخت افزایش دهد.

دکتر رحیمی تصریح کرد:خود مسئولین شورای المپیک آسیا از این همه ناهماهنگی و عدم تامین حداقل‌های بازی‌ها مثل اسکان و ترانسفر تعجب کردند شاید، چون فکر می‌کردند ژاپنی‌های در گذشته میزبان خوبی برای بازی‌های متعدد آسیایی و المپیک بودند این دوره هم همینطور است ولی در عمل می‌بینیم اینطور نیست و حتی با طرح این موضوع که باید برای اسکان تیم‌ها ۴۸ ساعت قبل فرم پرکنید تا اگر جا داشتیم بدهیم، بنوعی دچار پیچیدگی و سردرگمی تیم‌ها شده است.

سرپرست کاروان اعزامی در خاتمه ابراز داشت:ما از همان ابتدای سال قبل نسبت به برنامه‌ی کمیته برگزاری بازی‌ها و دستکم گرفتن رقابت‌ها از سوی میزبان هشدار‌های لازم را داده بودیم ولی فکر می‌کردیم با گذشت زمان آنها در صدد رفع این مشکلات برآیند که در عمل اینطور نشد، بعنوان مثال تیم بسکتبال اردن که چند روز قبل وارد آیچی ناگویا شد جا برای اسکان نداشت و همه آنها را در دو اتاق جا داده بودند تا ببینند چکار باید کرد، در واقع کمبود اسکان باعث گردید تا کمیته برگزاری بازی‌ها پیشنهاد دهد کادر فنی تیم‌های ورزشی را در هتلی مجزا و ورزشکاران را در هتلی دیگر اسکان دهند که شدیدا مورد اعتراض ما و سرپرستان دیگر کشور‌ها قرار گرفت و به شخصه اعتراض کردم و گفتم مگر می‌شود ورزشکار جای دیگر باشد و مربی جای دیگر، مضاف بر این مشکل حمل و نقل را هم داریم که با توجه به اهمیت زمان و سروقت رسیدن تیم ها، تمهیدات درستی در این زمینه از سوی میزبان اندیشیده نشده است.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
علیقارداشی: در ناگویا به دنبال هت‌تریک مدال‌آوری هستیم/ برای بهترین نتیجه تلاش خواهیم کرد
نوروزی :ما فدراسیون بی مدال هستیم/ تیم کامل پزشکی با تخصص های مختلف به ناگویا اعزام می شود+فیلم
اعلام اسامی کامل کاروان ایران در بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا
گلف ایران با دو نماینده در بازی‌های آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
آخرین اخبار
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
آخرین محک تنیسور‌ها پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا/ از پیروزی رحمانی تا برتری تیم‌های دونفره ایران
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
اردوبادی کناره‌گیری کرد، صابری معرفی شد
زمان بازگشت عمری به تمرینات پرسپولیس
ساخت ورزشگاه جدید با بیش از ۳۵ همت یا نوسازی آزادی با حدود ۵ همت؟
برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان اعلام شد
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
عزیزی: ناگویا نقطه عطف گلف ایران است
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
کرم‌پور: زیرساخت، مهم‌ترین نیاز گلف ایران است
رضایی: جوان‌گرایی، آینده گلف ایران را تضمین می‌کند
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 