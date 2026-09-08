باشگاه خبرنگاران جوان -اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: در پی عدم پیش بینی‌های لازم و ضعف کمیته برگزاری بازی‌ها در ارائه خدمات، برای حل مشکل اسکان و تخت‌های مورد نیاز، نشست مشترکی با حضورسرپرستان کاروان‌های اعزامی کشور‌ها و مسئولان کمیته برگزاری بازی‌ها و OCA تشکیل گردید که در پی اعتراضات مکرر سرپرستان کاروان‌ها از ناآمادگی میزبان در تامین اسکان و سیستم حمل و نقل مناسب، این نشست به چالش کشیده و در نهایت نیمه کاره خاتمه یافت و مسئولان شورای المپیک آسیا اعلام کردند که خودشان نشستی برگزار و تصمیمات اتخاذ شده را اعلام خواهند کرد.



وی ادامه داد:تقریبا از اوایل سال گذشته بود که به شخصه به عدم تجربه و تغییرات پی در پی در تصمیمات کمیته برگزاری بازی‌ها اعتراضاتی داشته و عنوان کردم با این روند قطعا بازی‌ها دچار مشکل می‌شود ودر حال حاضر و در عمل هم می‌بینیم در حالیکه شمارش معکوس افتتاحیه بازی‌ها شروع شده و سرپرستان کشور‌های آسیایی در ناگویا حضور دارند و تیم‌های مختلف در حال ورود به محل برگزاری رقابت‌ها هستند، هنوز مشکلات اسکان و کمبود تخت و ترانسفر بر قوت خود باقی است بطوریکه برای جبران کمبود تخت، کمیته برگزاری تصمیم گرفت ظرفیت بسیاری از اتاق‌ها را از سه تخت به چهار تخت افزایش دهد.



دکتر رحیمی تصریح کرد:خود مسئولین شورای المپیک آسیا از این همه ناهماهنگی و عدم تامین حداقل‌های بازی‌ها مثل اسکان و ترانسفر تعجب کردند شاید، چون فکر می‌کردند ژاپنی‌های در گذشته میزبان خوبی برای بازی‌های متعدد آسیایی و المپیک بودند این دوره هم همینطور است ولی در عمل می‌بینیم اینطور نیست و حتی با طرح این موضوع که باید برای اسکان تیم‌ها ۴۸ ساعت قبل فرم پرکنید تا اگر جا داشتیم بدهیم، بنوعی دچار پیچیدگی و سردرگمی تیم‌ها شده است.



سرپرست کاروان اعزامی در خاتمه ابراز داشت:ما از همان ابتدای سال قبل نسبت به برنامه‌ی کمیته برگزاری بازی‌ها و دستکم گرفتن رقابت‌ها از سوی میزبان هشدار‌های لازم را داده بودیم ولی فکر می‌کردیم با گذشت زمان آنها در صدد رفع این مشکلات برآیند که در عمل اینطور نشد، بعنوان مثال تیم بسکتبال اردن که چند روز قبل وارد آیچی ناگویا شد جا برای اسکان نداشت و همه آنها را در دو اتاق جا داده بودند تا ببینند چکار باید کرد، در واقع کمبود اسکان باعث گردید تا کمیته برگزاری بازی‌ها پیشنهاد دهد کادر فنی تیم‌های ورزشی را در هتلی مجزا و ورزشکاران را در هتلی دیگر اسکان دهند که شدیدا مورد اعتراض ما و سرپرستان دیگر کشور‌ها قرار گرفت و به شخصه اعتراض کردم و گفتم مگر می‌شود ورزشکار جای دیگر باشد و مربی جای دیگر، مضاف بر این مشکل حمل و نقل را هم داریم که با توجه به اهمیت زمان و سروقت رسیدن تیم ها، تمهیدات درستی در این زمینه از سوی میزبان اندیشیده نشده است.