سی‌ان‌ان از بررسی گزینه کاهش حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا خبر داده و تائید کرد که حملات ایران آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را آشکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان ادعا کرد که مقامات نظامی و اطلاعاتی در حال بررسی کاهش حضور نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا هستند.

این شبکه اذعان کرد که نبرد با ایران، نقاط ضعف عمیق زیرساخت‌های آمریکا در منطقه را آشکار کرد و خاطرنشان کرد که چندین پایگاه نظامی آمریکا هدف حملات مکرر ایران قرار گرفته‌اند که منجر به کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی شده است.

این شبکه تایید کرد که ایران میزان آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکایی در برابر حملات پهپادی و موشکی را فاش کرده و اذعان مقامات آمریکایی در مورد خسارات و تلفاتی که ایران در منطقه به واشنگتن وارد کرده است را منتشر کرده است.

ایران مقر سازمان سیا را منهدم کرد

در همین زمینه، مقامات آمریکایی اذعان کردند که حملات ایران مقر سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در ریاض را به طور کامل نابود کرده است.

مقامات آمریکایی همچنین اذعان کرده‌اند که تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان و کویت در پی حملات ایران خسارات قابل توجهی متحمل شده‌اند.

این شبکه به نقل از دارل کادل، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، گزارش داد که «این نیرو‌ها به این زودی‌ها به مقر سنتی ناوگان پنجم در بحرین باز نخواهند گشت».

این شبکه افزود: مقامات وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از افشای آنچه که ممکن است از پایگاه‌های تخریب شده در منطقه بازسازی شود، خودداری کردند.

سی‌ان‌ان تاکید کرد که بازسازی پایگاه‌های ویران‌شده به تمایل کشور میزبان برای مشارکت در هزینه‌ها بستگی دارد و خاطرنشان کرد که بسیاری از پایگاه‌های آمریکایی در ابتدا توسط کشور‌هایی که در آنها قرار دارند ساخته و تامین مالی شده‌اند.

ایران تسلیم نخواهد شد

در این زمینه، سی‌ان‌ان اذعان کرد که تحلیلگران آمریکایی سناریوی تسلیم شدن ایران در کوتاه مدت را رد و بر توانایی ایران برای تحمل ماه‌ها مقاومت و احتمال حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس تاکید کردند.

این شبکه اعلام کرد که واشنگتن پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شبکه تاسیسات نظامی و جاسوسی دائمی خود را به طور قابل توجهی گسترش داد، با این هدف که «قادر به جنگ افروزی و انجام حملات در ۶ کشور باشد: عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی».

این شبکه استدلال کرد که از زمان تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ترور ژنراع قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (که در سال ۲۰۲۰ در عراق شهید شد)، «آمریکا دوباره به خاورمیانه کشیده شده است».

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، پایگاه های آمریکا ، جنگ منطقه ای
خبرهای مرتبط
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
پیش‌بینی وزیر جنگ سابق آمریکا از ادامه جنگ تا ۶ ماه آینده
درس عبرت جنگ برای قطر: ائتلاف با آمریکا کافی نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
سی بی اس: چندین هواپیمای جنگی آمریکا در حمله ایران به اردن آسیب دیدند
ترامپ: پوتین می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد
آخرین اخبار
کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نسبت به روز قبل
سی بی اس: چندین هواپیمای جنگی آمریکا در حمله ایران به اردن آسیب دیدند
ترامپ: پوتین می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
بهای نفت از صد دلار گذشت
کرملین: هیئت آمریکایی در سفر به مسکو پیامی از کی‌یف نداشت
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
مشاور پوتین: آمریکا باید کمک به کی‌یف را متوقف کند
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اسرائیل ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کند
کرملین: احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین بررسی شد
سفارت روسیه در مجارستان: به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
تاکید روسیه بر نبود یک طرح عملی برای پایان جنگ اوکراین
یمن: عربستان به‌دلیل حمایت از فلسطین به ما حمله می‌کند
هشدار درباره جهش قیمت گاز در اروپا پیش از زمستان
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات