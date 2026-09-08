باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی سیانان ادعا کرد که مقامات نظامی و اطلاعاتی در حال بررسی کاهش حضور نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا هستند.
این شبکه اذعان کرد که نبرد با ایران، نقاط ضعف عمیق زیرساختهای آمریکا در منطقه را آشکار کرد و خاطرنشان کرد که چندین پایگاه نظامی آمریکا هدف حملات مکرر ایران قرار گرفتهاند که منجر به کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی شده است.
این شبکه تایید کرد که ایران میزان آسیبپذیری پایگاههای آمریکایی در برابر حملات پهپادی و موشکی را فاش کرده و اذعان مقامات آمریکایی در مورد خسارات و تلفاتی که ایران در منطقه به واشنگتن وارد کرده است را منتشر کرده است.
در همین زمینه، مقامات آمریکایی اذعان کردند که حملات ایران مقر سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در ریاض را به طور کامل نابود کرده است.
مقامات آمریکایی همچنین اذعان کردهاند که تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان و کویت در پی حملات ایران خسارات قابل توجهی متحمل شدهاند.
این شبکه به نقل از دارل کادل، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، گزارش داد که «این نیروها به این زودیها به مقر سنتی ناوگان پنجم در بحرین باز نخواهند گشت».
این شبکه افزود: مقامات وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از افشای آنچه که ممکن است از پایگاههای تخریب شده در منطقه بازسازی شود، خودداری کردند.
سیانان تاکید کرد که بازسازی پایگاههای ویرانشده به تمایل کشور میزبان برای مشارکت در هزینهها بستگی دارد و خاطرنشان کرد که بسیاری از پایگاههای آمریکایی در ابتدا توسط کشورهایی که در آنها قرار دارند ساخته و تامین مالی شدهاند.
در این زمینه، سیانان اذعان کرد که تحلیلگران آمریکایی سناریوی تسلیم شدن ایران در کوتاه مدت را رد و بر توانایی ایران برای تحمل ماهها مقاومت و احتمال حمله ایران به پایگاههای آمریکایی در خلیج فارس تاکید کردند.
این شبکه اعلام کرد که واشنگتن پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شبکه تاسیسات نظامی و جاسوسی دائمی خود را به طور قابل توجهی گسترش داد، با این هدف که «قادر به جنگ افروزی و انجام حملات در ۶ کشور باشد: عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی».
این شبکه استدلال کرد که از زمان تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ترور ژنراع قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (که در سال ۲۰۲۰ در عراق شهید شد)، «آمریکا دوباره به خاورمیانه کشیده شده است».
منبع: المیادین