باشگاه خبرنگاران- آذر عسکرپور- در حالی که با شروع ماه شهریور، روند برداشت در مناطق گرمتر آغاز شده، گفتوگو با فعالان این حوزه نشان میدهد که تمرکز اصلی باغداران، فراتر از خودِ محصول، بر نوسانات بازار و چگونگی فروش محصول در پایان فصل است.
در این میان، موضوع قیمتگذاری و مسیر فروش از اصلیترین دغدغههای موجود در میان تولیدکنندگان است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، این سال با تولید پیشبینیشده ۲۴ هزار تن گردوی خشک همراه است.
این محصول که از ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات استان برداشت میشود، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان ایفا میکند.
طبق گفته ایمان کریم قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، روند برداشت با توجه به ارتفاع مناطق، تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی از نظر فنی، تنوع ارقام در باغات استان، از ارقام بومی گرفته تا ارقام اصلاحشدهای نظیر پرشیا، جمال، چندلر و فرنور، نشاندهنده تلاش برای ارتقای کیفیت است. با این حال، مدیریت آفات بهویژه کرم خراط و کنترل دقیق آبیاری و تغذیه، همچنان از چالشهای اصلی حفظ کیفیت محصول در مرحله تولید محسوب میشود.
کریم قاسمی میگوید: کارشناسان معتقدند کیفیت بالای گردوی مناطق مرتفع کرمان، پتانسیل بالایی برای ورود به بازارهای صادراتی دارد. اما در مقایسه با ظرفیت تولید، شکاف موجود در زیرساختهای فرآوری، یکی از نقاط ضعف زنجیره تأمین است.
وی افزود:بررسی وضعیت اقتصادی محصول نشان میدهد که عدم وجود صنایع فرآوری، سورتینگ و بستهبندی مدرن در نزدیکی مناطق تولید، باعث شده است که بخش قابل توجهی از این محصول همچنان به صورت خام روانه بازار شود. این موضوع نه تنها سود باغداران را کاهش میدهد، بلکه فرصت کسب ارزآوری از طریق صادرات محصول با ارزش افزوده بالا را نیز از استان سلب میکند.
در جمعبندی نهایی، ذینفعان بخش باغبانی بر این باورند که برای خروج از چرخه سودآوری محدود، باید تمرکز از افزایش صرف تولید به سمت تکمیل زنجیره ارزش تغییر یابد.
بدون ایجاد بسترهای صنعتی برای فرآوری، گردوی کرمان همچنان در مسیر عرضه کالای خام باقی خواهد ماند، در حالی که ظرفیتهای صادراتی آن میتواند جایگاه اقتصادی استان را به طور چشمگیری تغییر دهد.