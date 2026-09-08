باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز در حوزه استحفاظی و منطقه حفاظت‌شده قالیکوه، یک گروه از متخلفان قطع اشجار که اقدام به قطع درختان کهنسال بلوط می‌کردند در حین ارتکاب به جرم، شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این عملیات، یک دستگاه اره برقی به‌عنوان ادوات مورد استفاده متخلفان کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورتجلسه اولیه، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست با گشت و کنترل مستمر، با هرگونه تخریب و تعرض به عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی برخورد قانونی خواهند کرد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از دوستداران محیط زیست درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان