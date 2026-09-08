باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نتایج امیدوارکننده‌ای را برای یک داروی آزمایشی سرطان آشکار کرده است که نشان می‌دهد می‌تواند استخوان‌ها را تقویت کرده و تجمع چربی را در موش‌ها که تغییرات هورمونی پس از یائسگی را تقلید می‌کنند، کاهش دهد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه ایست آنجلیا انجام و در مجله npj Drug Discovery منتشر شده است، ترکیب CADD522 را آزمایش کرد که با مسدود کردن پروتئینی مرتبط با رشد و گسترش چندین نوع سرطان عمل می‌کند.

موش‌ها به مدت هشت هفته با این ترکیب درمان شدند و نتایج نشان دهنده افزایش حجم استخوان و حفظ بهتر ساختار داخلی استخوان بود. این دارو همچنین تشکیل استخوان جدید را بدون تداخل با فرآیند طبیعی بازسازی استخوان تحریک کرد.

محققان همچنین مشاهده کردند که موش‌هایی که این دارو را دریافت کردند، با وجود مصرف همان مقدار غذا، سبک‌تر بودند و چربی بدن کمتری داشتند. تجمع چربی در مغز استخوان، فرآیندی که با کاهش سلامت استخوان پس از یائسگی مرتبط است، نیز کاهش یافت.

دکتر دارل گرین، محقق ارشد دانشکده پزشکی نورویچ در دانشگاه ایست آنجلیا، گفت که پوکی استخوان حدود یک سوم زنان بالای ۵۰ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخی از درمان‌های فعلی ممکن است در صورت استفاده طولانی مدت با عوارض جانبی یا مشکلاتی همراه باشند.

وی افزود که یافته‌های این مطالعه احتمال توسعه درمان‌های جدیدی را نشان می‌دهد که نه تنها از دست دادن استخوان را کاهش می‌دهند، بلکه تشکیل استخوان جدید را نیز تحریک می‌کنند و ممکن است برخی از تغییرات متابولیکی مرتبط با یائسگی را برطرف کنند.

محققان همچنین بافت مغز را بررسی کردند و تغییراتی در سطح اسیدهای چرب مرتبط با یائسگی یافتند، در حالی که سطح اسیدهای چرب امگا ۳، از جمله اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA)، تا حد زیادی پایدار ماند. این مطالعه به طور مستقیم تأثیر دارو بر حافظه یا توانایی‌های شناختی را آزمایش نکرد.

آزمایش‌های اولیه روی موش‌ها، موش‌های صحرایی و سگ‌ها نشان داد که این دارو به صورت خوراکی به خوبی تحمل می‌شود و محققان همچنین دریافتند که این ترکیب در بافت انسان در مقایسه با جوندگان کندتر متابولیزه می‌شود.

گرین تأکید کرد که این تحقیق هنوز در مراحل اولیه خود است و CADD522 هنوز روی انسان آزمایش نشده است. او خاطرنشان کرد که گام بعدی این است که مشخص شود آیا نتایج مشاهده شده در حیوانات می‌تواند به مزایای درمانی برای زنان تبدیل شود یا خیر.

منبع: Medical Express