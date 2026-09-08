باشگاه خبرنگاران جوان - صبح ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، در حوالی اداره برق میدان ژاله، رخشنده اولادی در میان جمعیت گرفتار تیراندازی نیروهای شاه شد و برای نجات فرزندش به جوی کنار اداره برق پناه برد. او زنده ماند تا سالها بعد روایت آن صبح خونین را بازگو کند؛ روایتی که برای بسیاری از خانوادهها با بازگشتنکردن عزیزانشان از میدان ژاله گره خورد.
حالا در چهلوهشتمین سالگرد ۱۷ شهریور، میدان شهدا همچنان محل بازخوانی این حافظه تاریخی است؛ از کشتار سال ۵۷ و حمایت واشنگتن از رژیم پهلوی تا حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال اخیر. خاطرهای که امام خمینی (ره) بر زنده نگهداشتن آن تأکید کرد و رهبر شهید نیز هشدار داد که نسلهای جدید نباید این حوادث و نقش آمریکا در آنها را فراموش کنند.