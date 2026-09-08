باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورایعالی آمایش سرزمینی، صبح امروز (سهشنبه شانزدهم شهریورماه) در حالی با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه و شینا انصاری، رییس سازمان محیط زیست برگزار شد که سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور به تصویب اعضای حاضر رسید.
پروژه ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور پس از ماهها بررسی کارشناسی و بهرهگیری از نظرات دستگاههای اجرایی مختلف، بخشهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه و صاحبنظران نهایی شد تا جهت عملیاتی شدن در اختیار شورای برنامهریزی استانها قرار بگیرد.
اجرای دقیق آمایش سرزمینی ورزش کشور میتواند نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات ورزشی، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری منابع و تحقق عدالت ورزشی در سراسر کشور (از جمله کم برخوردار) ایفا کند و مسیر توسعه ورزش ایران را مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه هموار سازد.
طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان سال ۹۹ به این وزارتخانه ابلاغ شد و از آن زمان فرایند آن در دستور کار گرفت. اگر این چه پیگیری این طرح در مقطعی متوقف شد، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم (دولت وفاق) تلاشها برای تدوین آن بیوقفه ادامه پیدا کرد و نهایتاً بعد از پنج سال این پروژه ملی به اتمام رسید.
وزیر ورزش و جوانان امروز بعد از تصویب سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور در جلسه شورایعالی آمایش سرزمینی گفت: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم از ابتدا این بود که مجموعههای پایین دستی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی صاحب برنامه شوند. به علاوه اینکه در این مسیر بتوانیم از ظرفیت بخش خصوص هم استفاده کنیم. با توجه به این موضوع، باید راهبردهایی را تعیین میکردیم که بدانیم به لحاظ سخت افزار و جغرافیا دارای چه موقعیتهایی در کشور هستیم. طبیعتاً اگر میخواستیم برای ورزش همگانی هم یک چشمانداز ٢٠ ساله تعریف کنیم، اطلاعات و آمار دقیقی در این حوزه نداشتیم؛ بنابراین سند آمایش سرزمین به ما کمک کرد تا اطلاعات جامعی از تمام اماکن ورزشی دولتی، خصوصی و سایر نهادها در اختیار داشته باشیم.
وی در ادامه این مطلب توضیح داد: بر اساس آمار موجود در حال حاضر مجموع کل کشور دارای ۹۸ هزار مکان ورزشی است که از این تعداد، ١١ هزار فضا متعلق به دولت است و مابقی در اختیار بخشهای خصوصی، نیروهای مسلح و سایر دستگاهها مثل آموزش و پرورش است. خوشبختانه در این سند بحث کیفیت تمامی اماکن اعم از اینکه سرپوشیده یا روباز هم هستند بهطور کامل در سطح استانها و شهرستانها نیز دیده شده است.
دکتر دنیامالی با بیان اینکه در یک سال گذشته رفت و برگشتهای زیادی برای تصویب یک سند کاربردی در طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور انجام شده است، یادآور شد: تلاش کردیم بخشی از این سند کاربردی باشد و بر اساس آن یک نگاه عملیاتی در اسناد پایین دستی حوزههای مختلف داشته باشیم؛ لذا جلسات زیادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها داشتیم و نظرات خوبی ارائه شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با تصویب این سند کار ما تازه شروع شده است و بر اساس قوانین موجود باید در اختیار شورای برنامهریزی استانها قرار بگیرد. به دنبال آن فرمانداریها نیز در شهرستان این طرح را عملیاتی کنند. با توجه به محدودیتهای مالی و پهناوری کشور اصل موضوع، توزیع عادلانه منابع و فضاهای ورزشی است. شاخصهای ما در حوزه سرانه ورزشی جمعیت است. صرفاً ما اگر بخواهیم جمعیت را مبنا قرار بدهیم، مشکلاتی در آن مستتر است. شاید خیلی از مسئولان و مردم تصورشان این باشد، تهران از بالاترین امکانات ورزش برخوردار است، در حالی که بر اساس شاخصها، تهران استان آخر است؛ بنابراین صرفاً ما نمیتوانیم بحث جمعیت را اساس کار بگذاریم و در اسناد پایین دستی شاخصهای مورد نظر با جزئیات کاملاً تشریح شده است.