باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، از آماده‌باش استان برای مواجهه با بارش‌های شدید و پیامدهای احتمالی آن خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای واکنش سریع و کاهش خسارت در سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است.

محمد جهانشاهی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شرایط بدبینانه انجام شده است، اظهار کرد: در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، جلسات متعددی برای بررسی وضعیت و تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

وی با اشاره به حوضه‌های آبریز کرج، طالقان و کردان افزود: بازگشایی مسیرهای جریان آب و رفع موانع در این محدوده‌ها در حال انجام است و پیمانکاران نیز عملیات پیشگیرانه را دنبال می‌کنند.

جهانشاهی یکی از نگرانی‌های زمان وقوع سیلاب را وجود پل‌های غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها دانست و گفت: اقدامات لازم برای جمع‌آوری و رفع این موانع در حال انجام است، چرا که این سازه‌ها می‌توانند مسیر عبور روان‌آب را مختل کرده و میزان خسارت را افزایش دهند.

معاون شرکت آب منطقه‌ای البرز تأکید کرد که هدف از این اقدامات، پیشگیری پیش از وقوع حادثه است و افزود: هرچند امیدواریم شاهد بارش‌های شدید و خسارت‌زا نباشیم، اما آمادگی باید پیش از وقوع رخداد احتمالی ایجاد شود.

به گفته جهانشاهی، همزمان با اقدامات مقابله‌ای، هماهنگی‌هایی برای هدایت بخشی از روان‌آب‌های ناشی از بارش به سامانه‌های تغذیه مصنوعی انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر کاهش خطر سیلاب، به تقویت منابع آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی کمک کند.

وی همکاری مدیریت شهری، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مردم را برای کاهش تبعات سیلاب ضروری دانست.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای البرز، تاکنون دو طرح بزرگ تغذیه مصنوعی برای مهار سیلاب با ظرفیت حدود ۱۰۲ میلیون مترمکعب در فردیس و کردان به بهره‌برداری رسیده و دو طرح دیگر در کرج و فشند نیز در مراحل تکمیل و احداث قرار دارند.

با توجه به آغاز فصل بارش، آنچه اهمیت دارد فقط اعلام «آماده‌باش» نیست؛ بلکه میزان آمادگی واقعی مسیرهای رودخانه‌ها، وضعیت پل‌های غیرمجاز، نقاط پرخطر و سرعت واکنش دستگاه‌ها در زمان وقوع بارش است؛ موضوعی که می‌تواند میزان خسارت احتمالی سیلاب در البرز را تعیین کند.